Mircea Lucescu l-a făcut praf pe Denis Alibec: "S-a ridicat ca un cocoş. Pe final, depinde de înteligenţa jucătorilor" - Antena Sport

Mircea Lucescu l-a criticat din nou pe Denis Alibec, jucătorul cu care a şi avut un conflict în timpul meciului România – Kosovo, câştigat de echipa noastră la masa verde.

Lucescu a susţinut că Alibec nu trebuia să răspundă atacului lui Amir Rrahmani, din al doilea minut al prelungirilor. A urmat ieşirea de pe teren a kosovarilor, una premeditată, după cum susţine selecţionerul României.

„Mi-e teamă să nu jucăm primul meci acasă cu cea mai bună echipă din grupă, ar fi un handicap incredibil. Pe mine asta mă interesa, să nu fim suspendaţi, fără să mai ţinem cont de paguba imensă de la FRF. 6-700.000 de euro, că jucăm fără spectatori, pierdere şi pentru centrul de copii şi jucători.

Ei şi-au făcut datoria, cei din Kosovo, au profitat de toate greşelile comise de noi, la nivel de suporteri. Am dat impresia că noi am fost vinovaţi. Scaunul aruncat, strigătul de Serbia, Serbia, ei au premeditat totul. Înainte am vorbit cu băieţii, le-am zis să nu cumva să reacţioneze la vreo provocare.

Nu aveau voie să reacţioneze, Alibec a făcut o mare greşeală, dacă rămânea jos, nu se întâmpla nimic. S-a ridicat imediat ca un cocoş să se lupte cu Rrahmani. Nu mai depinde de calităţi tehnice pe final, depinde de înteligenţa jucătorilor. Nici Niţă nu avea ce să caute acolo, a atras atenţia asupra faptului că publicul a reacţionat. Trebuiau să-şi vadă de treaba lor.”, a spus Lucescu, citat de fanatik.ro.