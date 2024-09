Mircea Lucescu se operează! Când va suferi selecţionerul naţionalei intervenţia chirurgicală - Antena Sport

Mircea Lucescu se operează! Fostul său elev, Marius Şumudică, a dezvăluit când va avea loc intervenţia chirurgicală.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mircea Lucescu are probleme la şold. În 2023, „Il Luce” s-a operat de coxartroză la şoldul stâng. Acum va suferi o intervenţie chirurgicală la şoldul drept.

Mircea Lucescu se operează! Când va suferi selecţionerul naţionalei intervenţia chirurgicală

”Cuvintele sunt de prisos, știu ce poate să facă, știu ce calități de lider are. Eu am vorbit cu dânsul, știu ce probleme de sănătate are, la șold, asta înseamnă sacrificiu, și-a amânat operația pe care o va face peste o lună.

L-ați văzut, nu are nevoie nici măcar ochelari, la vârsta lui. Este un domn, nu trebuie să spunem că din cauza vârstei nu este vulcanic, agresiv pe bancă. Nu sunt întâmplătoare rezultatele, chiar dacă Lituania a avut o posesie mai bună. Asta a fost tactica lui Nea Mircea, singura problemă cred că a fost starea fizică a unor jucători.

Nu este o problemă pentru jucători să joace la 3 zile, sunt tineri. Dacă vă uitați la statistică, echipele care nu au posesie câștigă 50% din meciuri. Echipele care au jucători de viteză mizează pe contraatac”, a declarat Marius Şumudică pentru digisport.ro.