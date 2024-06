Nicolae Stanciu a spus ce le-a lipsit "tricolorilor" pentru a învinge Liechtenstein! Promisiunea către fani înainte de EURO 2024! - Antena Sport

Nicolae Stanciu a spus ce le-a lipsit "tricolorilor" pentru a învinge Liechtenstein! Nicolae Stanciu / AntenaSport Nicolae Stanciu a spus ce le-a lipsit „tricolorilor” pentru a învinge Liechtenstein! România – Liechtenstein s-a terminat 0-0. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Liechtenstein a obţinut o remiză istorică la ultimul test al naţionalei înainte de EURO. De partea cealaltă, „tricolorii” au avut parte de un rezultat ruşinos. Nicolae Stanciu a spus ce le-a lipsit „tricolorilor” pentru a învinge Liechtenstein! Promisiunea către fani înainte de EURO 2024! „(n.r.: Cât de dezamăgiţi sunteţi de acest joc?) Nu este rezultatul pe care l-am aşteptat, dar cred eu că am avut foarte multe ocazii de a marca. Chiar am vorbit înainte de meci despre acest lucru. Ne-a lipsit o concentrare mai mare în faţa porţii, să reuşim să marcăm. Vreau să le mulţumesc oamenilor care au venit în număr mare să ne susţină şi celor care au cântat pentru noi şi la sfârşitul meciului. Reclamă

Ne pare rău că nu le-am oferit un rezultat pozitiv înainte de a pleca în Germania. Ce le putem promite, ca şi până acum, este că suntem pregătiţi pentru ce va urma acolo.

Mai avem încă o săptămână să lucrăm la anumite aspecte ale jocului nostru şi cred eu că vom fi bine când va începe turneul.

„Poate rezultatul ăsta ne va face un mare bine”

(n.r.: La sfârşitul meciului cu Bulgaria ai fost foarte nervos, spuneau colegii că te-au potolit cu greu în vestiar. Acum cum te simţi?) Sunt mult mai calm, mai liniştit. Poate rezultatul ăsta ne va face un mare bine înainte de a pleca în Germania pentru turneul final. Cu siguranţă vom avea analize şi discuţii între noi.

Sper ca aceste două rezultate proaste să ne facă un bine în final şi în Germania să vă surprindem. (n.r.: despre echipa din meciul cu Ucraina) Nu ştiu nici eu primul 11 cu Ucraina. Am lucrat. Nu vă voi dezvălui ce am pregătit pentru acest European. Am avut două meciuri cu doi oponenţi foarte diferiţi faţă de ce vom întâlni acolo. Cert este că vom fi pregătiţi, vă promitem. (n.r: Medical eşti bine?) Da, sunt bine, sper ca toţi colegii mei să fie bine. Sper să îi recuperăm pe toţi, avem nevoie de fiecare. (n.r: Unde se opreşte naţionala la EURO?) O vom lua pas cu pas. Ne gândim doar la meciul cu Ucraina, nici la Belgia, nici la Slovacia, ne focusăm doar la meciul cu Ucraina, pentru că trebuie să începem cu dreptul grupa”, a declarat Nicolae Stanciu pentru AntenaSport după România – Liechtenstein 0-0. Edi Iordănescu, după rezultatul ruşinos cu Liechtenstein: „Nu ne face cinste! Suporterii să uite meciul acesta!” Edi Iordănescu a avut o primă reacţie după rezultatul ruşinos cu Liechtenstein, scor 0-0, care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Naţionala lui Edi Iordănescu a suferit un rezultat ruşinos chiar înainte de EURO 2024. Cu Ianis Hagi căpitan în premieră, naţionala României nu a reuşit să câştige ultimul amical înainte de EURO. Ianis Hagi, Coman şi Mihăilă au ratat marile ocazii ale meciului.

„Eu mulţumesc suporterilor că au fost alături de naţională şi îmi prezint regretul meu. Sper să susţină echipa şi avem nevoie pentru că vin jocurile. Au fost multe lucruri bune, dar nu am fost precişi în faţa porţii. Nu ne face cinste rezultatul. Am avut peste 20 şi ceva de faze fixe. Un joc ca acesta în deblochezi din faze fixe. Am avut şi alte ocazii, multe situaţii. Am avut un atac poziţional, am dus mingea în în ultimii 60 de metri.

Trebuie să învăţăm din asta şi şansa să vină când o să avem mai mare. Eu am vrut să câştigăm pentru moralul echipei, nu eram interesat de un scor fluviu. E o seară care nu ne bucură, dar nu putem să stăm cu regrete. Tot aceeaşi băieţi au câştigat şi s-au calificat. Sunt chestii de câteva minute, Federaţia va anunţa lotul. Suporterii să se inspire şi să uite meciul acesta. Să dea Dumnezeu că ce nu a intrat în cele două meciuri să ne intre în Germania”, a spus în exclusivitate la Antena 1.

România – Liechtenstein 0-0. Rezultat ruşinos pentru naţionala lui Edi Iordănescu

Jucând în Ghencea, cu Ianis Hagi căpitan pentru prima oară la echipa naţională, tricolorii au pus presiune pe poarta oaspeţilor încă din start. Vasile Mogoş a trimis cu capul, în minutul 6, apoi portarul Buchel a scos şutul lui Racoviţan, în minutul 14, şi George Puşcaş a dat peste poartă o lovitură de cap şase minute mai târziu. Hagi a trecut pe lângă gol în minutul 31, iar Florinel Coman a încercat şi el poarta lui Buchel, în minutele 44 şi 45+4. Însă balonul nu a intrat în plasă şi la pauză s-a intrat cu scor alb, 0-0.

În partea secundă, Ianis Hagi a şutat periculos, în minutul 55, iar după trei minute, când pe teren a intrat Nicolae Stanciu, Hagi junior a venit şi a pus banderola pe braţul celui care este căpitanul obişnuit al reprezentativei tricolore. Mihăilă a şutat puternic din careu, în minutul 82, însă Buchel a apărat. Portarul oaspeţilor a reţinut şi şutul lui Man, din minutul 85, apoi jucătorii lui Iordănescu nu au mai creat nici o ocazie clară de gol bifând al patrulea meci consecutiv fără victorie şi al doilea fără gol marcat din acest an. 0-0 ruşinos cu Liechtenstein şi este pentru prima oară în istorie când România nu învinge o echipă care face parte dintre liliputanii Europei, Liechtenstein ocupând locul 202 în clasamentul FIFA. România este a 46-a în ierarhia mondială FIFA. Pentru Edi Iordănescu şi compania urmează primul meci de la turneul final al Euro 2024, cu Ucraina, la Munchen, în ziua de luni, 17 iunie.