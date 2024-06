Nici De Bruyne, nici Lukaku! Cine e jucătorul Belgiei care l-a lăsat mască pe Gigi Becali: "Face 400 de milioane" - Antena Sport

Jucătorul Belgiei care l-a lăsat mască pe Gigi Becali nu e nici Kevin De Bruyne, nici Romelu Lukaku.

Jeremy Doku l-a impresionat pe patronul FCSB-ului. Becali crede că Doku valorează 400 de milioane de euro după cum a evoluat sâmbătă contra României.

Nici De Bruyne, nici Lukaku! Cine e jucătorul Belgiei care l-a lăsat mască pe Gigi Becali: „Face 400 de milioane”

„Cum să poți să faci mai mult? Eu nu mă uit la meciuri internaționale, dar când am văzut cum joacă Doku și Lukaku… ce să le faci?

Sunt echipe prea tari. Au jucători prea valoroși. Nu ai ce să le faci. Și-au dat viața. Ce să le faci? Ce poți să reproșezi echipei? Nu au valoarea lor. Câteodată merge echipa, ‘domnule, avem echipă’. Avem echipă când adversarii au un singur jucător valoros, dar când ăia au câte 4-5 de 200 de milioane de euro unul…

Doku face 400 de milioane. Ce să-i faci lui ăla? După ce am bătut 3-0, am zis: ‘Domnule, dar stai puțin. Eu în mintea mea vreau trofeul’. Ce trofeu? Ăia te mănâncă. Eu am zis lui Mihai (n.r. Mihai Stoica): ’Păi ce se poate, orice! Trofeul’. El îmi zice: ‘Băi, Gigi, tu nu știi fotbal’. E drept, eu știu numai la FCSB.