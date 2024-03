Propuneri şoc pentru Edi Iordănescu, pentru a rezolva marile probleme de naţională: "Nu se sperie, are personalitate!" - Antena Sport

Reclamă

„Ce am văzut la Chipciu… E un nume pe care selecţionerul îl poate lua în considerare, mai ales pe o poziţie pe care a jucat bine, pe poziţia de fundaş lateral. Nu se sperie, are personalitate şi cred că Chipciu poate fi o soluţie pentru echipa naţională. Suferim şi în dreapta, şi în stânga. Manea, pe partea stângă, sub nicio formă nu mi se pare o variantă.

Am rămas impresionat şi de Bădescu, de la Rapid, mi-a plăcut foarte mult ce am văzut. Am văzut trei meciuri cu el şi e de mare viitor. E un nume care mi-a plăcut mult, are robusteţe fizică, dar eu l-aş fi încercat în cele două meciuri (n.r. – cu Irlanda de Nord şi Columbia).

Mi-ai cerut un nume, da? Defensiv are tot ce trebuie, ştie să se apere bine şi îl văd ca pe o soluţie pentru echipa naţională. Din perspectivă economică, îmi place Bădescu, doar că poţi găsi un sistem şi pentru el, şi pentru Borza (n.r. – la Rapid).

Cum spunea domnul Ienei, că fundaşii laterali trebuie să ştie întâi să se apere, iar Bădescu ştie s-o facă, iar dacă va căpăta anvergură… E o surpriză pentru mine să văd un tânăr să joace în acele meciuri, mai ales cu FCSB”, a spus Ovidiu Burcă la orangesport.ro.

Marius Şumudică ştie ce „tricolori” vor fi titulari în România – Columbia

Marius Şumudică este de părere că Edi Iordănescu i-a menajat pe Denis Drăguş şi pe Denis Alibec pentru duelul de senzaţie cu Columbia, care se va disputa la Madrid. Antrenorul a declarat că cel mai probabil, Drăguş va fi folosit în banda stângă a atacului, iar Alibec pe poziţia de vârf.

„Şumi" a mai subliniat însă că poziţia preferată a lui Denis Drăguş este de vârf, aşa reuşind să marcheze 13 goluri la Gaziantep, în acest sezon. „Edi ştie cel mai bine ce are de făcut, probabil i-a păstrat pe Alibec şi Drăguş pentru acest meci. Probabil va juca cu Alibec vârf şi Drăguş bandă stânga. Altfel nu puteai să nu-i bagi deloc. E foarte greu şi cu Columbia şi cu Belgia să joci cu 2 atacanţi, Drăguş şi Alibec. Jucători combinativi, care pot ţine de minge. Edi ştie cel mai bine. El a mers pe 4-3-3 sau 4-2-3-1, clar va alege pe unul dintre Alibec sau Drăguş. Probabil va fi Drăguş bandă stângă şi Alibec vârf. (N.r. Despre poziţia lui Denis Drăguş) Am spus-o, a dat 13 goluri…el, ofertele pe care le primeşte în continuare, de la echipele mari din Turcia, le primeşte pentru postul de număr nouă. Aş alege între el şi Alibec, selecţionerul stă cu ei. Dacă aş alege şi aş fi selecţioner, poziţia lui Drăguş e de număr nouă. Niciodată în bandă. Nu are capacitatea să mai alerge, va trebui jucător care să ceară mingea în profunzime", a declarat Marius Şumudică, conform digisport.ro.

