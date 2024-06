România ştie toţi posibilii adversari din optimile EURO 2024! Cu cine ne putem duela pentru un loc în sferturi - Antena Sport

România ştie toţi posibilii adversari din optimile EURO 2024. După finalul meciurilor din Grupa C, „tricolorii” au primit răspuns la toate scenariile posibile, după meciul cu Slovacia. Echipa lui Edi Iordănescu va juca miercuri, în ultimul meci al Grupei E.

Partida România – Slovacia va începe la ora 19:00 şi va fi transmisă, în format LIVE TEXT, pe AS.ro.

România ştie toţi posibilii adversari din optimile EURO 2024! Cu cine ne putem duela pentru un loc în sferturi

În funcţie de locul ocupat la finalul ultimelor partide din Grupa E, România poate întâlni cinci adversare: Slovenia, Olanda, Franţa, Spania şi Anglia.

În cazul în care „tricolorii” vor încheia grupa pe locul 1, atunci România va juca cu locul 3 din Grupa C (Slovenia) sau Grupa D (Olanda). Totul depinde însă de echipele de pe locul 3 care vor merge mai departe în optimi. Dacă se vor califica echipele de pe locul 3 din grupele C, D, E şi F, atunci România va întâlni Olanda. Dacă se vor califica echipele din grupele A, C, D, E sau echipele din grupele A, C, D, F, România va întâlni Slovenia.

Locul 2 în Grupa E ne va asigura un duel cu Franţa în optimile de finală. Dacă vom termina pe locul 3, România va întâlni locul 1 din Grupa B (Spania) sau Grupa C (Anglia). În cazul în care, echipele de pe locul 3 calificate în optimi sunt din grupele A, C, D, E, atunci România va juca cu Spania. Dacă cele patru echipe de pe locul 3 din grupele C, D, E şi F vor merge mai departe, atunci echipa lui Edi Iordănescu va juca împotriva Angliei, vicecampioana europeană de la EURO 2020.