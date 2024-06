Selecţionerul Belgiei, impresionat de un tricolor, după victoria în faţa României: "A fost briliant" - Antena Sport

„Da, poate. Eu cred că poate să se califice”, a spus Kevin De Bruyne, la finalul meciului, în exclusivitate pentru AntenaSport.

Kevin De Bruyne este de părere că echipa sa a jucat mai bine decât în partida cu Slovacia şi crede că Belgia ar fi trebuit să înscrie mai multe goluri:

„Cred că am jucat puțin mai bine decât în primul meci. Am creat puțin mai mult. La începutul reprizei secunde am avut câteva ocazii.

Ar fi trebuit să înscriem puțin mai mult, dar energia a fost acolo și performanța a fost bună.

Cred că azi am jucat puțin mai ofensiv. Am reușit să-l trimitem pe Castagne sus pe dreapta și l-am găsit adesea pe Dodi Lukebakio între linii”, a mai spus starul lui Manchester City, citat de voetbalnieuws.be.