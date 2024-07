Tricolorul titularizat de Edi Iordănescu la fiecare meci de la EURO a vorbit despre transferul uriaş: "O echipă imensă" - Antena Sport

Tricolorul titularizat de Edi Iordănescu la fiecare meci de la EURO a vorbit despre transferul uriaş Jucătorii României, la încălzire, înainte de meciul cu Olanda / Profimedia Images Tricolorul titularizat de Edi Iordănescu la fiecare meci de la EURO 2024 a vorbit despre transferul uriaş! El şi-a lăudat viitoarea echipă. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Denis Drăguş va evolua la Trabzonspor. El a fost cumpărat de echipa turcă pentru 1.7 milioane de euro. Trabzonspor a făcut o afacere excelentă, având în vedere că atacantul naţionalei e cotat de site-ul de specialitate transfermarkt.com la 4 milioane de euro. Tricolorul titularizat de Edi Iordănescu la fiecare meci de la EURO a vorbit despre transferul uriaş: „O echipă imensă” „Mă bucur că am făcut pași înainte, că am fost la acest turneu final și-a fost extraordinar ce-am simțit aici. Avem nevoie de provocări mereu. M-am și transferat la o echipă imensă din Turcia, care joacă în cupele europene! Îmi doresc noi provocări și să mai retrăiesc clipe de acest gen și la echipa națională”, a declarat Denis Drăguş, potrivit gsp.ro. Denis Drăguş a evoluat la Gaziantep sezonul trecut. El a fost împrumutat acolo de către echipa belgiană Standard Liege. În cele 32 de meciuri în care a evoluat pentru Gaziantep în campionatul Turciei, Denis Drăguş a marcat 14 goluri. La EURO 2024 Denis Drăguş a fost titular în toate meciurile naţionalei. El a marcat un gol în primul meci disputat de România la EURO 2024, cel câştigat de tricolori cu 3-0 împotriva Ucrainei. Drăguş a marcat în minutul 57 al acelei partide, ducând scorul la 3-0 pentru România. Dennis Man i-a pasat excelent lui Drăguş, care a reluat perfect, în poarta apărată de Lunin. Reclamă

Reclamă 4

Denis Drăguş rămâne încrezător după eliminarea României de la EURO 2024: „Sperăm că poate fi un exemplu pentru cei tineri”

Denis Drăguş rămâne încrezător după eliminarea României de la EURO 2024. Tricolorii au pierdut duelul din optimi cu Olanda şi încheie parcursul din Germania. Echipa lui Ronald Koeman s-a impus cu 3-0 în meciul de la Munchen.

După înfrângerea cu Olanda, Denis Drăguş le-a mulţumit românilor pentru susţinerea uriaşă din perioada Campionatului European din Germania şi speră că parcursul tricolorilor de la acest turneu final să fie un exemplu pentru viitoarele generaţii de jucători.

„Să ne bucurăm cât mai mult de aceşti români minunaţi. E păcat, dar cred că am dat totul şi ne bucurăm că am reuşit să facem lumea fericită. Ne pare rău că nu am putut mai mult, dar am dat totul şi sperăm că asta poate fi un exemplu pentru cei mai tineri.

Reclamă

Detaliile fac diferenţa, e clar. Suntem puţin supăraţi pentru că puteam să facem mai mult, dar am primit gol, acolo s-au schimbat lucrurile. Din păcate atât s-a putut în seara asta. (n.r. cum a fost la EURO?) Senzaţional. Eu sunt fără cuvinte pentru tot ce s-a întâmplat aici, suporteri, susţinere şi tot ce am avut parte în Germania. Speranţa rămâne, inspiraţia pe care am transmis-o copiilor. Oricât de mic ai fi, dacă pui suflet şi dai totul, poţi face lucruri mari”, a declarat Denis Drăguş, la sport.ro. Gestul superb al tricolorilor după ce au fost eliminaţi de la EURO! Jucătorii lui Edi Iordănescu au avut şi un mesaj pentru gazde Gestul superb al tricolorilor după ce au fost eliminaţi de la EURO 2024 a fost dezvăluit pe pagina de Instagram a echipei naţionalei. Tricolorii au lăsat vestiarul curat lună, după ce au fost învinşi cu 3-0 de Olanda. Totodată, au redactat o scrisoare superbă pentru gazde. „EURO 2024 a fost pentru fiecare dintre noi una dintre cele mai importante experiențe fotbalistice trăite până acum și ne bucurăm că scena pe care s-a desfășurat a fost cea germană. Fiecare meci, fiecare emoție, fiecare trăire ne-a adus împreună și ne-a făcut să simțim magia fotbalului. Plecăm din Germania cu gândul că am dat totul pentru România și suntem recunoscători pentru tot ce am trăit în săptămânile petrecute aici. A fost o onoare să facem parte din marea familie a fotbalului european. Mulțumim că ne-ați făcut să ne simțim ca acasă”, a fost textul scrisorii lăsate de tricolori în vestiar după eliminarea de la EURO 2024, potrivit contului de Instagram al echipei naţionale.