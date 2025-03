"Un rezultat dezamăgitor!" Zeljko Kopic a dat verdictul după România - Bosnia 0-1! Mesajul transmis de antrenorul de la Dinamo - Antena Sport

Nu cred că este important acum dacă mă simt dezamăgit pentru faptul că nu l-am văzut pe Politic astăzi. În acest caz, cea mai importantă este echipa și toată lumea vrea ce este mai bun de la această națională”, a spus Zeljko Kopic, după meciul de pe Arena Națională.

REZUMATUL MECIULUI ROMÂNIA – BOSNIA 0-1:

Tricolorii lui Mircea Lucescu, criticați după România-Bosnia 0-1

Tricolorii lui Mircea Lucescu au început cu stângul preliminariile pentru World Cup 2026. România-Bosnia s-a terminat 0-1, în ciuda numeroaselor ocazii ratate de naţionala noastră. Nici cei peste 50 de mii de spectatori nu au reuşit să îi poarte pe jucătorii naţionalei spre victoria care ne ducea mai aproape de Mondiale.

Ionel Dănciulescu ştie de ce România a pierdut în faţa Bosniei. Fostul atacant care a marcat două goluri într-un amical de poveste cu Germania, scor 5-1, a fost necruţător.

„E clar că am fost suprinşi pe început de joc. Au început mult mai bine ca noi, cu un pressing ultra avansat. Nu am găsit soluţii în foarte multe momente, în special în prima repriză. Am avut şi noi, pe finalul reprizei câteva situaţii bune, dar n-am reuşit să marcăm. E clar că nu e ce mai bun debut pe care ni l-am fi doit cu toţii. Am fost suprinşi de jocul rapid şi foarte agresiv al bosniacilor. Nu am găsit soluţii. Am fost lenţi, previzibili în foarte multe momente. Ei s-au adaptat foarte bine la ritmul partidei”, a spus Dănciulescu la finalul meciului.

Denis Drăguş a fost titular în disputa de pe Arena Naţională în condiţiile în care Daniel Bîrligea s-a accidentat, iar Louis Munteanu a ratat convocarea la naţionala lui Mircea Lucescu.

„Au fost foarte rapizi, m-au suprins plăcut. Nu vreau să vorbesc de arbitraj. Dacă nu a dat arbitrul înseamnă că nu a fost. Nu rebuie pus la zid Drăguş. A avut câteva situaţii bune de a marca, nu a reuşit să facă lucrul acesta dar nu trebuie să-l blamăm, să îi dăm încredere în continuare”, a mai spus Dănciulescu.