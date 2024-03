Concluziile lui Edi Iordănescu după România - Irlanda de Nord 1-1: "Trebuie să găsim soluţii!" Mesaj direct pentru Ianis Hagi - Antena Sport

Reclamă

Am vrut să facem anumite ajustări şi corecţii. Şi în plan individual am încercat să găsim răspunsuri. Lucrurile pe care le-aş fi vrut diferit erau să avem o altă consistenţă, un alt ritm la circulaţia mingii, mai multă mobilitate. Nu am găsit spaţii între linii, cu atât mai în spatele linii de fund. Dar asta nu scuză, trebuie să găsim soluţii. Sunt convins că în meciul cu Columbia, o echipă de un cu totul alt nivel, vom mai primi răspunsuri.

Vor mai fi schimbări, vom vedea şi alţi băieţi la lucru. Se simte cine are meciuri în picioare. La nivel european, e foarte greu fără jocuri în picioare. Nu ne-am văzut de 3 luni şi jumătate. Au fost şi anumite momente că nu au fost clare. Am vrut să îi dăm minute şi lui Niţă. Trebuia să alegem cu cine să începem acum şi cu cine să începem cu Columbia. Am ales să începem cu Niţă acum şi să începem cu Moldovan în Spania, pe stadionul echipei sale, să fie sub lupa lor. La fel şi cu Raţiu.

Nu poţi cu jucători care nu joace săptămâni întregi să joci două meciuri în 4 zile. Vor fi şi alte schimbări, în toate compartimentele. A intrat bine Ianis Hagi. Trebuie să meargă şi să se impună, să se lupte pentru poziţia lui. Poate trebuie să aibă şi o discuţie la nivelul clubului pentru că ştiu că nu e prima dată când l-au ofertat. Are nevoie de puţin sprijin şi mai multe minute. Avem probleme. Tragem linie după ce terminăm campionatele şi vedem cât vor evolua în perioada următoare„, a spus Edi Iordănescu în exclusivitate pentru AntenaSport.

Naţionala de fotbal a României a terminat la egalitate cu echipa Irlandei de Nord, 1-1 (1-1), vineri seara, într-un meci amical desfăşurat pe Arena Naţională din Bucureşti.

Dennis Man (23) a marcat golul tricolorilor, după ce oaspeţii au deschis scorul prin Jamie Reid (7), în prima partidă de pregătire a echipei antrenate de Edward Iordănescu pentru EURO 2024.

Aşezarea compactă a nord-irlandezilor au pus mari probleme echipei României în prima repriză, astfel că în afara golului nu au existat prea multe acţiuni notabile. Oaspeţii au marcat primii (7), la capătul unui contraatac rapid, început de la Conor Bradley, jucătorul lui Liverpool, continuat de Thompson şi finalizat de debutantul Jamie Reid, rămas singur cu portarul Niţă. România a reuşit egalarea în min. 23, când Răzvan Marin a trimis o minge lungă, recepţionată de Dennis Man, care a croşetat apărarea oaspete şi l-a învins pe portarul Hazard cu un şut din careu.

