„Este foarte apreciat! Dar aici îl linșăm!” Răzvan Burleanu, susținut de membrii FRF pentru a deveni președintele UEFA - Antena Sport

Reclamă

Bodescu a mai amintit și de performanțele României din ultimii ani, subliniind faptul că s-au promovat foarte mulți jucători tineri.

„Eu nu știu de o intenție pe termen scurt a președintelui FRF de a candida la UEFA, dar vă spun sincer că este foarte apreciat acolo. A fost declarat cel mai bun manager sportiv din Europa, are o relație strânsă cu toți membri din organizație.

Reclamă

Când delegația noastră merge acolo, cam toată lumea vine să ne salute. El este membru în Comisia Executivă și se știe cu toată lumea. Numai la noi este contestat. Se spune că nu am avut calificări?

Păi, din 2014 am avut 8-9 calificări la echipele naționale dintre care, ce-i drept, doar două la naționala de seniori, dar trebuie să se ia în considerare tot ce s-a construit.

Până la această campanie, am avut doar un singur jucător între 26 și 30 de ani, pe Nicușor Stanciu, restul erau sub această vârstă sau peste. Am schimbat generațiile la națională, asta a luat timp.

Reclamă

Îl mai votau la UEFA drept președinte al Comisiei de Media, dacă nu era Burleanu apreciat? Dar aici la noi hai să-l linșăm”, a declart Gabriel Bodescu, conform iamsport.ro. Mihai Stoichiţă, convins că Răzvan Burleanu poate deveni preşedintele UEFA Mihai Stoichiţă este convins că Răzvan Burleanu poate deveni preşedintele UEFA. Directorul tehnic al Federaţiei Române de Fotbal a venit cu prima reacţie după scenariul şoc anunţat de jurnaliştii de la The Independent. Burleanu este văzut cu şanse pentru a-l înlocui pe Aleksander Ceferin. „Nu mă surprinde pentru că acum câțiva ani a fost ales cel mai bun tânăr manager sportiv de câteva universități renumite din lume. M-au luat la mișto atunci. Omul are un CV. Burleanu a fost și fotbalist până la 20 de ani, arbitru de fotbal. Tatăl său l-a trimis la facultate. E un manager care ține 100 și ceva de oameni, 18 loturi naționale și nu știu câte competiții pentru care în ultimii ani nu a primit bani de la UEFA. S-au autofinanțat. Mie nu mi se pare exagerat. Când mă duc la UEFA la orice fel de întrunire, întâlnire, toată lumea vine la el să stea de vorbă. Toți președinții. Nu mai zic de Ceferin. Au o relație foarte bună„, a declarat Mihai Stoichiţă pentru fanatik.ro.