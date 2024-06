"A venit în cameră" Ianis Hagi a dezvăluit cum a primit tricoul cu numărul 10 al naționalei de la Nicolae Stanciu! - Antena Sport

Atâta timp cât sunt liniștit și știu că am dat totul, nu am ce spune. Dumnezeu a avut grijă de mine. Am mare încredere în Dumnezeu și sunt sigur că momentul meu va veni.

Acesta este fotbalul. Azi faci ceva, mâine nu mai ești. Sunt aici, am demonstrat și voi demonstra în continuare. De acum încolo se va vedea cea mai bună versiune a mea.”, a spus Ianis Hagi, potrivit sursei citate anterior.