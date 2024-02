"Avem nevoie de el!" Jucătorul pe care Florin Răducioiu îl cere la EURO 2024! Mesaj clar despre jucătorii care nu joacă - Antena Sport

Reclamă

În privinţa românilor de la Parma, Dennis Man şi Valentin Mihăilă, Florin Răducioiu a avut doar cuvinte de laudă. Fostul internaţional a declarat că cei doi sunt jucători fundamentali, iar echipa naţională are nevoie de ei.

De asemenea, Răducioiu a mai transmis că primul meci de la EURO al României, împotriva câştigătoarei play-off-ului B, va fi unul foarte important, deoarece o victorie le va da un moral excelent „tricolorilor”.

„Am mare încredere în băieţi, primul meci trebuie câştigat, asta îţi dă foarte multă încredere, poţi să speri să te califici.

(N.r. Despre jucătorii care nu joacă) E o problemă pe care o vom avea. E o problemă a antrenorului, a staff-ului. Sunt jucători care ne-au calificat prin golurilor lor, mă refer la Hagi, Răzvan Marin, evident că au probleme la echipa de club. Ar trebui să joace cât mai mult. Eu eram atipic în acel an, am jucat vreo şase-şapte meciuri. Dar am mare încredere, altfel nu ştiu ce ar trebui să facă Edi. Şi-a exprimat şi el nemulţumirea. Man şi Mihăilă sunt jucători fundamentali, foarte buni.

Avem nevoie de Man, chiar şi de Munteanu (n.r. Louis Munteanu), sper să-şi revină. O să fie greu, Răzvan Marin văd că a început să joace. Avem jucători care pot schimba meciul, dar trebuie să joace. Ne aşteaptă un European greu”, a declarat Florin Răducioiu, la evenimentul de lansare al filmului dedicat „Generaţiei de Aur”.

Florin Răducioiu, şocat de ce a văzut în Poli Iaşi – Rapid Florin Răducioiu a fost şocat de ce a văzut în Poli Iaşi – Rapid. Echipa lui Cristiano Bergodi a încheiat seria perfectă de cinci victorii la rând în 2024 cu o înfrângere în Copou. Echipa lui Cristiano Bergodi a deschis scorul prin Ermal Krasniqi în minutul 52, dar nu a fost suficient pentru giuleşteni. Lui Florin Răducioiu nu i-a venit să creadă modul în care Rapid a încasat al treilea gol de la Iaşi. Fostul mare jucător i-a criticat pe giuleşteni pentru că au fost statici în care şi a acuzat lipsa de agresivitate a jucătorilor pregătiţi de Cristiano Bergodi: „Cei de la Rapid au fost statici la golul 3. Erau 5 oameni acolo, nu erau chiar puțini. Nu e posibil așa ceva, e inadmisibil! Mai ales că au făcut asta în careu. Nu pot să cred așa ceva! Nu ai cum să nu ai agresivitate acolo”, a declarat Răducioiu, la primasport.ro.

