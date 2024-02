Florin Răducioiu, şocat de ce a văzut în Poli Iaşi - Rapid: "E inadmisibil! Nu pot să cred aşa ceva" - Antena Sport

Reclamă

„Cei de la Rapid au fost statici la golul 3. Erau 5 oameni acolo, nu erau chiar puțini. Nu e posibil așa ceva, e inadmisibil! Mai ales că au făcut asta în careu. Nu pot să cred așa ceva! Nu ai cum să nu ai agresivitate acolo”, a declarat Răducioiu, la primasport.ro.

Rapid rămâne pe locul 3, cu 48 de puncte, la egalitate cu CFR Cluj, ocupanta locului secund. Giuleştenii se află în acest moment la 7 puncte în spatele liderului FCSB, care se poate îndepărta la 10 puncte duminică seară, atunci când joacă pe teren propriu cu FC Botoşani.

Cristi Săpunaru și-a asumat vina pentru înfrângerea cu Poli Iași

La capătul acestei partide, Cristi Săpunaru şi-a asumat faptul că partida a fost pierdută pentru că le-a făcut cadou un gol moldovenilor. Echipa lui Leo Grozavu a semnat prima reușită după eroarea fundașului, iar apoi a reușit să facă o revenire de senzație.

„Îmi cer eu scuze. Eu am pierdut meciul, nu echipa. Nu am văzut mingea, am dat pe lângă și de atunci s-a pierdut meciul. Asta este, se întâmplă.

La gafa mea s-a făcut diferența. Dacă nu o comiteam nu îi băgam în meci. Am pierdut un punct și jumătate, o să recuperăm. Urmează meciul cu UTA, să spălăm rușinea și să ne menținem pe locul al 2-lea”, a spus Cristi Săpunaru, la digisport.ro.

