Ce a remarcat Ilie Dumitrescu la Ucraina, după ce viitoarea adversară a României de la EURO a remizat cu Germania: "Mă aşteptam" - Antena Sport

Ce a remarcat Ilie Dumitrescu la Ucraina, după ce viitoarea adversară a României de la EURO a remizat cu Germania Ilie Dumitrescu, în timpul unui eveniment / Hepta Ilie Dumitrescu a urmărit meciul Germania – Ucraina 0-0 şi a tras concluziile după această partidă. Iată ce a remarcat Ilie Dumitrescu la Ucraina. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Componentul „Generaţiei de Aur” e de părere că Ucraina poate fi surprinsă de România. Naţionala debutează la EURO 2024 chiar cu Ucraina, pe 17 iunie, la ora 16:00. Ce a remarcat Ilie Dumitrescu la Ucraina, după ce viitoarea adversară a României de la EURO a remizat cu Germania: „Mă aşteptam” ”Nu a jucat cu trei pe linia de fund. A jucat mai mult cu un 4-2-3-1, nu 5-4-1, cum mă așteptam. Am văzut câteva centrări interesante din flacul stâng. Au fost și unele centrari șutate spre poartă. Au atacat foarte bine spațiile Germaniei și puteau să înscrie. Dar și ei pot fi surprinși dacă ai un joc foarte bun între linii. Nu mă sperie foarte tare Ucraina. Este un adversar cu jucători de calitate. A jucat Artem Dovbyk. Dar, eu cred în potențialul echipei noastre naționale și cred că putem să îi surprindem!”, a spus Ilie Dumirescu la digisport.ro. Germania – Ucraina 0-0. Test „de foc” pentru prima adversară a României de la EURO! Rezultatele amicalelor de luni Germania – Ucraina 0-0 a fost în format live score, pe AS.ro. Prima adversară a României de la EURO 2024 a avut parte de un „test de foc” înainte de debutul Campionatului European, remizând cu ţara gazdă a turneului final. Reclamă

Germania (4-2-3-1): Neuer – Kimmich, Tah, Anton, Mittelstadt – Andrich, Gross – Musiala, Gundogan, Wirtz – Havertz

Ucraina (5-3-1-1): Trubin – Konoplya, Zabarnyi, Svatok, Matviienko, Zinchenko – Tsygankov, Stepanenko, Mudryk – Shaparenko – Yaremchuk

Rezultatele zilei de luni: Scoţia – Gibraltar 2-0

Croaţia – Macedonia de Nord 3-0 Anglia – Bosnia și Herțegovina 3-0 România întâlneşte Bulgaria şi Liechtenstein în meciurile amicale de dinainte de EURO 2024 România va juca în această seară, de la ora 21:30, împotriva Bulgariei, într-un meci amical care se va disputa pe stadionul Ghencea. Partida va fi transmisă în format LIVE TEXT pe AS.ro. Vineri, 7 iunie, de la ora 21:00, România dispută ultimul amical înainte de EURO 2024, împotriva reprezentativei statului Liechtenstein. Meciul va fi transmis exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. România – Liechtenstein e în direct vineri, de la 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY România – Liechtenstein e în direct vineri, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Ultimul amical al naţionalei înainte de EURO 2024 se va disputa tot pe stadionul Ghencea. „Tricolorii" fac parte din Grupa E, alături de Ucraina, Belgia şi Slovacia. După cele două meciuri de pregătire, jucătorii naţionalei vor ajunge în Germania, la baza de pregătire de la Würzburg, un oraș aflat la 115 kilometri de Frankfurt, 270 de kilometri de Munich și 300 kilometri de Koln, potrivit frf.ro. Programul României la EURO 2024

17 iunie: România – Ucraina (Munchen, ora 16:00)

22 iunie: Belgia – România (Koln, 22:00)

26 iunie: Slovacia – România (Frankfurt, 19:00)

