Ianis Hagi, reacţie vehementă după ce s-a spus că nu şi-a salutat colegii şi fanii la finalul partidei cu Belgia - Antena Sport

Ianis Hagi a avut o reacţie vehementă după ce s-a spus că nu şi-a salutat colegii şi fanii la finalul partidei cu Belgia. Ianis a negat toate acuzaţiile şi a transmis un mesaj emoţionant înaintea meciului cu Ucraina.

Ianis Hagi a transmis un mesaj în care a negat acuzaţiile conform cărora el nu ar fi mers să-i salute pe fani şi pe coechipierii săi la finalul partidei cu Belgia de la Koln. El a afirmat că naţionala României este ca o familie şi că este o onoare să poarte tricoul primei reprezentative.

Ianis Hagi, reacţie vehementă după ce s-a spus că nu şi-a salutat colegii şi fanii la finalul partidei cu Belgia

„În ultimele zile, am observat câteva articole în presă care susţin că, după meciul cu Belgia, am plecat direct la vestiar fără să salut publicul şi colegii mei. Vreau să clarific această situaţie şi să vă asigur că aceste informaţii sunt complet neadevărate. Imediat după fluierul final, am salutat toate zonele în care se aflau suporterii români. Este foarte important pentru mine să arăt respectul şi aprecierea mea pentru voi, cei care ne susţineţi necondiţionat. De asemenea, am salutat toţi colegii mei înainte de a merge la vestiar. Pentru mine, echipa naţională a României este o familie.

Fiecare meci, fiecare antrenament şi fiecare moment petrecut alături de colegii mei sunt de nepreţuit. Publicul român este minunat şi am un respect enorm pentru fiecare dintre voi. Întotdeauna am avut şi voi avea respect maxim pentru voi, cei care ne susţineţi necondiţionat. Momentele petrecute împreună cu voi pe teren şi în afara lui sunt cele mai frumoase din cariera mea. Este o onoare să port tricoul naţionalei şi să reprezint România în faţa voastră. Fiecare strigăt de încurajare şi aplauzele din partea voastră înseamnă foarte mult pentru mine şi pentru echipă. Vă mulţumesc din suflet pentru susţinerea voastră constantă şi vă asigur că vom continua să luptăm pentru România, împreună, ca o adevărată familie„, a transmis Ianis Hagi, prin intermediul FRF.

