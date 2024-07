Portugalia - Franţa LIVE TEXT, ora 22:00. Duel stelar pentru un loc în semifinale între Cristiano Ronaldo şi Kylian Mbappe - Antena Sport

Portugalia – Franţa LIVE TEXT, ora 22:00. Duel stelar pentru un loc în semifinale între Cristiano Ronaldo şi Kylian Mbappe.

Portugalia şi Franţa, două dintre favoritele la EURO 2024, se vor duela în sferturile de finală. Va fi şi un duel între Cristiano Ronaldo şi Kylian Mbappe.

Portugalia s-a calificat în sferturile de finală după ce a trecut, cu mari emoţii, de Slovenia. Portughezii au avut nevoie de executarea loviturilor de departajare pentru a se califica. În prima repriză a prelungirilor, Cristiano Ronaldo a ratat un penalty şi a început să plângă.

„Este un moment greu de explicat. Am avut șansa să calific Portugalia, dar am ratat. Nu am ratat niciun penalty tot anul și s-a întâmplat acum. Este adevarat ca Oblak a anticipat bine, îl felicit.

Este un amestec de amărăciune și bucurie. Important este că ne-am calificat, am muncit mult și toți cred că sunt de acord că am avut multe ocazii, iar Sovenia a vrut tot meciul să se apere. A fost si prestația uluitoare a lui Diogo Costa cu trei penalty-uri apărate si totul a ieșit bine”, a spus Cristiano Ronaldo după ce Portugalia s-a calificat în sferturile de finală de la EURO 2024.