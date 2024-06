Reportaj EXCLUSIV din Germania. România va sta în "Micul Paris" al nemţilor, acolo unde trăiesc 2.000 de români - Antena Sport

România se va simţi ca acasă la Wurzburg, capitala regiunii Franconia, din nordul Bavariei. 2000 mii de români vor susţine zi de zi naţionala lui Edi Iordănescu. Un sfert din cei 130.000 de locuitori din Wurzburg sunt studenţi. Un reportaj exclusiv AntenaSport din Germania.

Fanii României din Wurzburg sunt gata să le facă galerie zi de zi tricolorilor lui Edi Iordănescu. Sunt 2.000 în localitatea care este comparată cu Parisul.

Reportaj EXCLUSIV din Germania. România va sta în „Micul Paris” al Germaniei

„Trebuie spus că printre cei 130 de mii de locuitori din Wurzburg sunt şi două mii de români”, a spus Silviu Corneanu, corespondentul AntenaSport în Germania.

Locuitorii din Wuzburg sunt mândri de castelul lor, pe care îl compară cu cel de la Versailles. La Camera de Comerţ lucreaza un român stabilit în Germania din 1978.

„Am învăţat limba, am fost la şcoală, am studiat. Este o zonă care are o economie foarte bună, foarte tare. Eu zic să stea până în semifinală, ar fi frumos”, a spus Radu Ferendino, un român stabilit în Wurzburg.