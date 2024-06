Vasile Miriuţă, înainte de România - Ucraina: "Dacă pierdem, venim spre casă. Dacă eram în grupa Ungariei, ce mai făceam?" - Antena Sport

Vasile Miriuţă, discurs radical înainte de România - Ucraina Vasile Miriuţă, în timpul unui meci - Profimedia Images Vasile Miriuţă a avut discurs radical înainte de România – Ucraina, meciul de debut al tricolorilor la EURO 2024. Antrenorul susţine că în cazul unui eşec cu Ucraina, şansele de a trece de grupe sunt infime. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ România va debuta la EURO 2024 luni, de la ora 16:00, în faţa Ucrainei. Tricolorii sunt în grupă şi cu Belgia şi Slovacia. Ungaria se află în grupă cu Germania, Scoţia şi Elveţia. Vasile Miriuţă, discurs radical înainte de România – Ucraina „De arătat arătăm bine, marketing-ul a fost frumos, suporteri în tribune. Important e să arătăm la fel de bine și pe teren. Trebuie să fim realiști, nu să fim subiectivi, ne va fi foarte greu la ora actuală, după ultimele jocuri. Dar un Campionat European e un Campionat European, se vor schimba lucrurile, sunt sigur că jucătorii vor arăta altfel, alt joc față de ultimele două cu Bulgaria și Liechtenstein. Am încredere în băieți, sincer, chiar dacă, încă o dată, teoretic vorbind, nu prea avem șanse, dar jucătorii vor arăta altfel și, de ce nu, să sperăm într-o victorie cu Ucraina. Dar un început bun, cu un egal, nu va fi rău pentru noi. E foarte important, dacă ne bate Ucraina, pentru noi e gata în proporție de 99%. Trebuie să spunem oamenilor, suntem români, dar dacă te bate Ucraina, 99% venim spre casă. Să sperăm că va fi altceva, cu toate că e foarte, foarte greu. Toată lumea zice că putem bate Slovacia, dar și ei au 4-5 jucători individuali foarte buni, de Belgia nu mai vorbim. Ucraina am văzut e forță este, ce jucători au, chiar dacă au avut probleme la baraj. Important e să nu pierdem primul joc. Gândiți-vă dacă eram noi în grupa Ungariei, ce mai făceam? Ungaria zic că are șanse să bată Elveția și Scoția”, a spus Miriuţă, la Sport Total FM. Reclamă

Andrei Raţiu, discurs sincer înainte de România – Ucraina

Andrei Raţiu a avut un discurs sincer înainte de România – Ucraina. Fundaşul naţionalei României a recunoscut că are emoţii înaintea debutului României la EURO 2024.

”(n.r. Dacă are emoții înainte de startul EURO 2024) Sincer, acum nu am. Dar știu sigur că o să apară emoțiile cu cât mă apropii de orele dinainte de meci. N-am avut cu Real, dar o să am sigur acum!

(n.r. Dacă va dormi înainte de meciul cu Ucraina) Nu știu, sper să pot, dar nu prea cred! Ușor nu-mi va fi. (n.r. Cu cine va ține soția sa originară din Spania la un eventual meci dintre iberici și tricolori) Cu România, 100%! N-are cum altfel”, a spus Andrei Raţiu pentru prosport.ro.

