Adrian Şut a vorbit despre plecarea de la FCSB, după victoria cu Midtjylland: "Toţi vor să plece la mai bine!" - Antena Sport

Adrian Şut a vorbit despre plecarea de la FCSB, după victoria cu Midtjylland Adrian Şut - Profimedia Adrian Şut a oferit declaraţii şi a fost întrebat şi despre plecarea de la FCSB, după victoria cu Midtjylland, scor 2-0. Căpitanul campioanei din meciul cu danezii s-a declarat extrem de bucuros, după al treilea succes din Europa League. FCSB e cu un pas mai aproape de calificarea în play-off-ul Europa League, după victoria cu Midtjylland. Campioana s-a impus graţie golurilor marcate de Florin Tănase şi Daniel Bîrligea. Adrian Şut a vorbit despre plecarea de la FCSB, după victoria cu Midtjylland Adrian Şut a dat de înţeles că nu ar spune pas unui transfer în iarnă. Acesta a subliniat, de asemenea, că va da totul pentru campioni, atâta timp cât va juca la FCSB. Totodată, Şut a transmis că duelul cu danezii a fost unul foarte dificil, însă s-a declarat bucuros că la final, campioana României a fost cea care s-a bucurat pentru cele trei puncte obţinute. „Este o seară minunată, suntem fericiţi, a fost o partidă dificilă, dar cum am spus, dacă vom suferi ne vom bucura la final. Până nu vom fi calificaţi, nu ne vom putea bucura. Suntem cu un pas mai aproape, trebuie să câştigăm şi celelalte meciuri.

A fost o întâmplare cu Craiova, am greşit puţin, dar azi am fost foarte motivaţi, în Europa ne-am prezentat foarte bine şi am fost o echipă matură. Cred că meciurile acestea te lansează în carieră, lupţi pentru familie şi pentru cei care vin în tribună.

Nu a fost niciun complex cu danezii, nu ne-am gândit la asta. A fost o atmosferă foarte frumoasă, fanii ne-au împins de la spate, le mulţumim.

(N.r. Despre o plecare de la FCSB în iarnă) Cred că toţi jucătorii îşi doresc să facă un pas, să plece la mai bine, dar cât timp suntem aici, trebuie să ne dăm inima pe teren. Să sperăm că de acum încolo vom urca în clasament”, a declarat Adrian Şut, conform digisport.ro.

FCSB, ca şi calificată în play-off-ul Europa League FCSB este ca şi calificată în play-off-ul de Europa League, după a treia victorie obţinută în grupă. Campioana s-a impus în duelul cu Midtjylland, scor 2-0, şi a acumulat astfel nouă puncte. FCSB are mari şanse să se califice în play-off-ul din Europa League, după succesul cu danezii. Specialiştii de la Football Meets Data au dat verdictul şi au ajuns la concluzia că nouă puncte ar fi suficiente pentru ca o echipă să nu se claseze mai jos de locul 24, ultimul care asigură prezenţa în „primăvara europeană” din Europa League. Analiştii au concluzionat că echipele care acumulează nouă puncte au 57% şanse să nu mai piardă calificarea în play-off-ul de Europa League. Aceştia au menţionat şi că pentru o calificare directă în optimile Europa League, o echipă ar avea nevoie de cel puţin 15 puncte.

