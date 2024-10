Andrea Compagno, sfat pentru FCSB înaintea meciului cu PAOK! În ce relații a rămas cu roș-albaștrii: „Nu vrea să pară că plâng!” - Antena Sport

Andrea Compagno a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Gigi Becali, după plecarea de la FCSB

Andrea Compagno a dat cărţile pe faţă despre Gigi Becali, la şapte luni de la plecarea de la FCSB. Atacantul italian a oferit declaraţii despre patronul campioanei, după ce acesta îl ţinea pe bancă, în ultima sa perioadă petrecută la formaţia roş-albastră.

Compagno a mărturisit că a purtat o discuţie cu Becali, în momentul în care a plecat de la FCSB. Italianul i-a mulţumit patronului de la FCSB pentru faptul că i-a oferit oportunitatea de a face un pas important în cariera sa.

„Toată lumea îl știe pe Gigi Becali. A făcut foarte bine pentru acest club, a făcut foarte multe achiziții. Cine ajunge la FCSB știe ce condiții sunt aici, ce suporteri sunt.

Am văzut foarte multe știri că am zis de patron doar că mă schimba la pauză, că eram supărat pe asta. Când am plecat, am vorbit frumos. Asta a fost, nu am nimic cu Gigi, i-am mulțumit că mi-a dat oportunitatea să fac un pas mare în cariera mea”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Vârful italian de 28 de ani, cotat la suma de trei milioane de euro, a bifat 55 de meciuri la formaţia roş-albastră, timp în care a reuşit să marcheze 20 de goluri. Compagno a fost golgheterul FCSB-ului în sezonul 2022-2023, perioadă în care a reuşit să marcheze 16 goluri.