PAOK - FCSB, LIVE TEXT (22:00)! Duel „de foc” pe Toumba, în Europa League! Echipele probabile - Antena Sport

PAOK - FCSB, LIVE TEXT Răzvan Lucescu și jucătorii FCSB-ului, Darius Olaru și Daniel Bîrligea/ Colaj Profimedia PAOK – FCSB, duelul din etapa a doua a grupei de Europa League, va fi în format live text, pe AS.ro, de la ora 22:00. Se anunță un meci „de foc” pe Toumba, între campioana Greciei și campioana României. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ FCSB a înregistrat o victorie la scor, în prima etapă a grupei din Europa League. Roș-albaștrii au învins-o cu scorul de 4-1 pe RFS, Daniel Bîrligea, Marius Ștefănescu și Darius Olaru, cu o „dublă” marcând golurile campioanei. PAOK – FCSB, LIVE TEXT (22:00) PAOK, de cealaltă parte, a pierdut în prima etapă. Galatasaray a învins-o pe campioana Greciei cu scorul de 2-1. Echipa lui Răzvan Lucescu a pierdut și derby-ul din campionat din ultima etapă. Aris a învins-o pe PAOK cu 1-0, într-un meci care a fost live în AntenaPLAY. FCSB are un moral excelent, înaintea duelului de pe Toumba. Campioana a câștigat meciul de campionat din week-end, scor 2-0, obținând astfel prima victorie în Liga 1, după trei etape. La Salonic, FCSB va fi încurajată de pe stadion și de Gigi Becali. Patronul roș-albaștrilor a făcut deplasarea alături de jucătorii și staff-ul echipei sale, fiind însoțit de mai mulți călugări. Reclamă

Reclamă

La sosire, Becali a dezvăluit că a purtat discuții cu mai mulți jucători în avion. Singurii cărora nu le-a putut reproșa nimic au fost antrenorii, Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

În privința lui Elias Charalambous, antrenorul cipriot s-a declarat emoționat înaintea duelului cu PAOK. Acesta a evoluat la formația greacă timp de două sezoane, mărturisind că va fi emoționantă revenirea pe arena Toumba.

„Dacă vorbim despre modul în care am pregătit meciul, nu am făcut nimic diferit acum faţă de ceea ce fac mereu cu staff-ul meu. Aş minţi dacă aş spune că nu este un moment emoţional pentru mine. Am petrecut trei ani aici, am iubit echipa şi am fost iubit de oameni. S-a terminat, acum sunt la clubul la care îmi face plăcere să fiu. Sunt foarte mândru să fiu la FCSB. Sunt un antrenor profesionist acum şi tratez acest meci ca oricare altul”, a declarat Elias Charalambous , la conferinţa de presă de la Salonic.

Reclamă

Totodată, nici Răzvan Lucescu nu a avut liniște, înaintea duelului cu FCSB. Antrenorul român a transmis că s-a trezit la 5 dimineața, cu o zi înaintea confruntării cu campioana României. „Este un joc. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Nu mi-am schimbat rutina zilnică. M-am trezit la ora 5 dimineața pentru că mă deranjează câteva gânduri în ultimele zile. Am tot făcut aceleași lucruri. O fac de fiecare dată înainte de fiecare meci, am avut aceleași întâlniri”, a mărturisit Răzvan Lucescu în conferinţa susţinută îna ceastă dimineaţă la Salonic. FCSB și PAOK s-au mai confruntat de trei ori, în meciuri amicale. Ultima partidă s-a disputat în 2023, și s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, pentru roș-albaștri marcând Florinel Coman. Pentru meciul cu PAOK, FCSB ar putea miza pe cuplul Florin Tănase – Daniel Bîrligea, în atac. Gigi Becali a anunțat că Tănase nu va mai lipsi din primul 11 al campioanei, după ce a marcat un gol împotriva lui Sepsi. Totodată, este de așteptat ca și Alexandru Băluță să revină în echipa de start a campioanei. Echipele probabile: PAOK : Kotarski – Otto, Kedziora, Michailidis, Baba – Camara, Ozdoev – Zivkovic, Konstantelias, Taison – Chalov

Rezerve: Monastirlis, Balomenos, Bakayoko, Despodov, Sastre, Schwab, Shoretire, Thymianis, Tissoudalli

Antrenor: Răzvan Lucescu

: Kotarski – Otto, Kedziora, Michailidis, Baba – Camara, Ozdoev – Zivkovic, Konstantelias, Taison – Chalov Rezerve: Monastirlis, Balomenos, Bakayoko, Despodov, Sastre, Schwab, Shoretire, Thymianis, Tissoudalli Antrenor: Răzvan Lucescu FCSB: Târnovanu – Crețu, Dawa, Chiricheș, Radunovic – Șut, Lixandru – Băluță, Olaru, Fl. Tănase – Bîrligea

Rezerve: Vlad, Panțîru, M.Popescu, Oct. Popescu, Edjouma, Baeten, Musi, Alhassan, Luis Phelipe, Miculescu, Ștefăenscu, D. Popa,

Antrenor: Elias Charalambous Ce le-a transmis Gigi Becali jucătorilor de la FCSB, înaintea meciului cu PAOK Gigi Becali a purtat discuţii cu jucătorii de la FCSB, în drumul spre Salonic, înainte de meciul cu PAOK, din grupa Europa League. „Am vorbit cu fiecare în parte, i-am luat pe rând, stânga dreapta, jucătorii. Nu trebuia? (ceartă) Ca să știe de frică. Le-am zis la fiecare, singurul căruia i-am zis. Șut, nu am ce să spun. Radunovic nu am ce să-ți spun, Lixandru nu am ce să-ți spun. Nu au, nu greșesc.

Ăilalți.. lui Baba i-am zis, băi, crezi că am nevoie de floricele la mijlocul terenului?. Malcom la fel. I-am zis și lui Olaru, bă, tu ești mare fotbalist, dar nu ești atât de mare încât să primești mingea în centru.

Nici Olaru, verticalizarea aia acolo, sau dacă o primești, o dai în stânga dreapta, o dai în tușă, chiar dacă o dai la adversar. Nu ai voie să pierzi mingea în centru. Acolo primesc mingea jucători de 100 de milioane, de două sute de milioane. Ca să primească mingea cu spatele în centru”, a spus Becali, la sosirea în Salonic.

Reclamă