Andrea Compagno a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Gigi Becali, după plecarea de la FCSB: "Asta am făcut când am plecat!" - Antena Sport

Andrea Compagno a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Gigi Becali, după plecarea de la FCSB: „Asta am făcut când am plecat!”

Andrea Compagno a dat cărţile pe faţă despre Gigi Becali Andrea Compagno şi Gigi Becali/ Colaj Profimedia Andrea Compagno a dat cărţile pe faţă despre Gigi Becali, la şapte luni de la plecarea de la FCSB. Atacantul italian a oferit declaraţii despre patronul campioanei, după ce acesta îl ţinea pe bancă, în ultima sa perioadă petrecută la formaţia roş-albastră. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Andrea Compagno a plecat de la FCSB în iarnă, atunci când a fost transferat de Tianjin Jinmen, formaţie din China, care a plătit în schimbul său suma de 120.000 de euro. Andrea Compagno a dat cărţile pe faţă despre Gigi Becali, după plecarea de la FCSB Andrea Compagno a declarat că ştia ce presiune este la FCSB, înainte de a fi transferat de Gigi Becali. Despre patronul roş-albaştrilor, atacantul italian a mărturisit că a făcut mult bine clubului. Compagno a mărturisit că a purtat o discuţie cu Becali, în momentul în care a plecat de la FCSB. Italianul i-a mulţumit patronului de la FCSB pentru faptul că i-a oferit oportunitatea de a face un pas important în cariera sa. „Toată lumea îl știe pe Gigi Becali. A făcut foarte bine pentru acest club, a făcut foarte multe achiziții. Cine ajunge la FCSB știe ce condiții sunt aici, ce suporteri sunt.

Am văzut foarte multe știri că am zis de patron doar că mă schimba la pauză, că eram supărat pe asta. Când am plecat, am vorbit frumos. Asta a fost, nu am nimic cu Gigi, i-am mulțumit că mi-a dat oportunitatea să fac un pas mare în cariera mea”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Andrea Compagno a fost transferat de FCSB în vara lui 2022, de la FCU Craiova. Gigi Becali a „spart banca” la momentul respectiv, pentru transferul atacantului, plătindu-i lui Adrian Mititelu suma de 1,5 milioane de euro.

Vârful italian de 28 de ani, cotat la suma de trei milioane de euro, a bifat 55 de meciuri la formaţia roş-albastră, timp în care a reuşit să marcheze 20 de goluri. Compagno a fost golgheterul FCSB-ului în sezonul 2022-2023, perioadă în care a reuşit să marcheze 16 goluri.

În China, Andrea Compagno are cifre de senzaţie. În cele 25 de meciuri bifate la Tianjin Jinmen, atacantul italian a reuşit să marcheze nu mai puţin de 19 goluri, oferind de asemenea şi o pasă decisivă. Ce a declarat Gigi Becali despre Andrea Compagno, după ce atacantul a plecat de la FCSB Gigi Becali a dezvăluit că adevăratul motiv pentru care a renunţat la Compagno a fost că nu voia să îi prelungească înţelegerea. Becali nu voia să îl piardă gratis, aşa că s-a mulţumit cu cei 120.000 de euro primiţi. Totodată, a economisit salariul până în vară al italianului. „Dacă-l mai ţineam (n.r: pe Compagno), trebuia să-i fac din nou contract. Ce rost avea? Am luat 120.000 de euro, sunt bani. Sunt unii jucători care se întreabă de ce-i dau. Mi-e frică, că dacă-i am, îi bag. Dacă nu ştii cu mingea, nu joci. Trebuia să-i fac al doilea contract, cu 25.000 de euro pe lună. Am salvat 75.000 de euro, plus am luat 120.000 de euro. Nu mai sunt bani? Eu zic că sunt”, a declarat Gigi Becali la orangesport.ro.

