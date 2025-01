Ce cotă are FCSB pentru câştigarea Europa League. Tottenham şi Manchester United sunt favoritele specialiştilor - Antena Sport

Ce cotă are FCSB pentru câştigarea Europa League. Tottenham şi Manchester United sunt favoritele specialiştilor

Gheorghe Mustaţă anunţă că va fi nebunie la FCSB – Manchester United

Pentru a avea o şansă mai mare să atingă finala Europa League, FCSB trebuie să o bată pe Manchester United, pentru a merge direct în optimile competiţiei. Gheorghe Mustaţă a spus că nu se mai găsesc bilete şi că a văzut că un bilet pe „piaţa neagră” a ajuns să coste 1000 de lei.

„Este foarte mare nebunia, mai ales la capitolul bilete. Dacă era un stadion de 100 de mii de locuri și tot se umplea stadionul. Dar asta e. Avem stadion de 55 de mii de locuri. Va fi arhiplin (n.r. – Se va bate recordul? Vor fi peste 55.000?) 100%! E posibil (n.r. – să stea înghesuiți). A mai fost odată chestia asta, la meciul cu Chelsea. Tot așa s-a intrat. Intră fiecare cum poate. Dar fiind sold-out din toate punctele de vedere, cu siguranță se va bate record.

Am văzut și eu de la cei care și-au cumpărat bilete la pachet. Am văzut și eu pe site-uri că își vând biletele la tribuna I, la tribuna II, la peluze. Din ce am văzut pe site-uri a ajuns la noi la peluză 400 RON, la tribuna I 1000 RON.

