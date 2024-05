Corvinul, la un pas să fie cap de serie în Europa League! Posibilele adversare din primul tur preliminar - Antena Sport

Reacţia Corvinului după ce a primit acceptul UEFA de a juca în preliminariile Europa League

Reacţia Corvinului după ce a primit acceptul UEFA de a juca în preliminariile Europa League a venit pe contul de Facebook al clubului.

Cei de la Corvinul au pregătit o fotografie specială pentru a celebra licenţa UEFA pe care au primit-o pentru participarea în cupele europene.

„UEFA Europa League, here we come! Un oraș, o comunitate, o echipă!”, a fost mesajul publicat pe contul de Facebook al Corvinului.

Corvinul Hunedoara poate evolua în preliminariile Europa League! Echipa aflată în Liga a 2-a a primit licenţa UEFA, a anunţat site-ul FRF.