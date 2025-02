FCSB, record în Europa! Capitolul la care campioana României e peste orice altă echipă - Antena Sport

„N-am crezut că suntem aşa de buni, chiar n-am crezut. Totuşi să nu dai nicio şansă unui adversar de asemenea calibru? Au jucat Zivkovic, Pelkas şi Konstantelias, în spatele lui Samatta. Dar când ai un fotbalist imperial precum Chiricheş. Unii au fost prea buni, Chiricheş, Cisotti.

Dacă abordezi un meci cu spiritul pe care l-am avut, cu atitudinea… nu prea ai cum să nu micşorezi distanţa bugetelor, iar aici chiar nu a jucat bugetul. Nu cred că PAOK e slabă, cred că am fost noi foarte buni. Echipele din România şi nu fac…

Acum 12 ani s-a jucat cu Ajax, am suferit teribil, am dat golurile alea cu şansă, jucând foarte bine, dar noi azi nu am făcut pasul înapoi. Noi am făcut doi paşi înainte şi am jucat.

Era 1-0, trebuiau să marcheze două goluri şi eram călare pe ei. Nu ai ce să reproşezi nimănui nimic. Doar vreo greşeală individuală îi putea băga în joc. Am zis că ne calificăm, dar cu jumătate de gură”, a spus Mihai Stoica, citat de primasport.ro.