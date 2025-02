Mihai Stoica, cucerit de jocul FCSB din returul cu PAOK: "Era 1-0, aveau nevoie de gol şi eram călare pe ei" - Antena Sport

Mihai Stoica a fost fascinat de jocul echipei sale, după ce FCSB a eliminat-o pe PAOK, după un retur în care campioana Greciei nu a avut nicio şansă de a întoarce eşecul din tur, de pe Toumba.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB s-a impus cu 2-0, iar jucătorii au evoluat până la epuizare, unii, precum Vlad Chiricheş şi Florin Tănase, fiind nevoiţi să ceară schimbare. Stoica a apreciat felul în care roş-albaştrii au continuat să evolueze şi după deschiderea scorului.

Mihai Stoica, cucerit de jocul FCSB din returul cu PAOK

„N-am crezut că suntem aşa de buni, chiar n-am crezut. Totuşi să nu dai nicio şansă unui adversar de asemenea calibru? Au jucat Zivkovic, Pelkas şi Konstantelias, în spatele lui Samatta. Dar când ai un fotbalist imperial precum Chiricheş. Unii au fost prea buni, Chiricheş, Cisotti.

Dacă abordezi un meci cu spiritul pe care l-am avut, cu atitudinea… nu prea ai cum să nu micşorezi distanţa bugetelor, iar aici chiar nu a jucat bugetul. Nu cred că PAOK e slabă, cred că am fost noi foarte buni. Echipele din România şi nu fac…

Acum 12 ani s-a jucat cu Ajax, am suferit teribil, am dat golurile alea cu şansă, jucând foarte bine, dar noi azi nu am făcut pasul înapoi. Noi am făcut doi paşi înainte şi am jucat.