Prima reacţie a lui Gigi Becali, după Hoffenheim - FCSB 0-0: "Putem bate orice echipă!" Ce a spus de ocaziile lui Şut şi Baba Alhassan - Antena Sport

Gigi Becali a avut o primăreacţie după Hoffenheim – FCSB 0-0. Campioana României a avut două ocazii uriaşe de a marca prin Adrian Şut şi Baba Alhassan.

FCSB a ajuns la 11 puncte în clasament, iar şansele de a se califica în playoff-ul sunt tot mai mari. Gigi Becali a avut primă reacţie după ce FCSB a obţinut punctul care îi poate aduce calificarea în playoff-ul.

„Sunt bucuros că deja suntem calificați, dar și pentru soliditatea echipei. Au avut posesia ei, dar noi am avut ocazia cea mai mare, prin Șut. Plus a lui Baba. Dar a lui Șut a fost mare, a fost 1 la 1 cu portarul. Demonstrăm că avem echipă de valoare europeană. Când ești o echipă foarte periculoasă, îți dă senzația că poate marca gol. Mie nu mi-a dat senzația, nu am văzut nimic la ei, nici pase.

Nu au avut ocazie clară, nici aia din minutul 3. Doar aia cu capul, pe care a scos-o Târnovanu, dar nu a fost ceva clar, de genul 1 contra 1. Nu îmi dădeau senzația că ne puteau depăși. Cu Bîrligea era altceva. Important e că suntem în primăvara europeană. Puteam să batem Qarabag, Manchester, să fim în primele 8.

Avem o echipă care se poate bate cu oricine. Putea să dea Baba gol. Dacă o lovea bine, era gol și câștigam. Puteam să dea Șut gol și câștigam meciul.