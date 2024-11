”Se putea mai mult”. Florin Tănase, dezamăgit după FCSB - Olympiacos 0-0. Obiectivul roş-albaștrilor pentru următoarele meciuri - Antena Sport

FCSB a rezistat în fața lui Olympiacos în doar 10 oameni. Campioana României a reușit să obțină un punct uriaș după remiza de pe Arena Națională și e ca și calificată în play-off-ul pentru optimile de finală din Europa League.

Roș-albaștrii au 10 puncte în clasamentul general din Europa League, după primele cinci meciuri disputate în grupa principală. Chiar dacă au reușit să obțină remiza, elevii lui Elias Charalambous au avut de suferit în fața liderului din Grecia. Ngezana s-a accidentat şi a ieşit pe targă, în timp ce Bîrligea a fost eliminat în minutul 67.

Primele declaraţii ale lui Florin Tănase după FCSB – Olympiacos 0-0. Care este obiectivul pentru ultimele meciuri din Europa League

Florin Tănase a făcut primele declarații după remiza de pe Arena Națională. Roș-albastrul a precizat că vor încerca să obțină cele trei puncte cu Hoffenheim, meciul din următoarea rundă.

”Puteam mai mult, este bine. Ne va da încredere (n.r. egalul) pentru meciul următor. Trebuie să avem încredere în noi. Am vorbit la vestiar că trebuie să jucăm cu curaj, că suntem buni şi că trebuie să avem încredere în noi şi că putem câştiga. Să nu uităm ca am jucat în faţa unei echipe care în primăvară a câştigat un trofeu european şi le-am făcut faţă cu brio. Chiar nu ştiu, în proporție mare, în primele 24. Nu vrem să ne gândim la sat. Trebuie să mergem la Hoffenheim şi să obţinem cele trei puncte.

Da, nu te aştepţi să se accidenteze jucătorii. Cu siguranţă nu şi-a dorit acest lucru. Dar noi restul care am rămas în teren am luptat şi pentru ei. Am ţinut de rezultat”, a declarat Florin Tănase, după FCSB – Olympiacos 0-0.