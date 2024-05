Florin Răducioiu a spus care a fost cea mai mare greşeală din cariera lui: "Nu eram pregătit pentru aşa ceva" - Antena Sport

„Am şi eu viciile mele” Ce sacrificii face Florin Răducioiu pentru a fi în formă, la 54 de ani: „Sunt un bun băutor de prosecco!”

Au apărut detalii despre ce sacrificii face Florin Răducioiu pentru a fi în formă, la 54 de ani. Fostul atacant al naţionalei României a început pregătirile pentru meciul „Retragerii Generaţiei de Aur”. Trage tare pentru a marca pe Arena Naţională.

Răducioiu a scris istorie în tricoul primei reprezentative. A făcut senzaţie la Mondialul din 1994, acolo unde a reuşit o „dublă” împotriva Columbiei, în faza grupelor. A repetat performanţă cu Suedia, în „sferturile” de finală. În total, a înscris 21 de goluri în 40 de apariţii sub tricolor. La nivel de club a câştigat titlul cu Dinamo (1990) şi cu AC Milan (1993).

Florin Răducioiu a dezvăluit că, în ultima perioadă, a făcut sacrificii pentru a putea juca din nou fotbal. A renunţat la alcool, ţigări şi dulciuri.

„Cum mă simt eu? Destul de bine. Nu e simplu oricum, pentru că avem o vârstă. Eu aveam o masă musculară bună la picioare, aia a fost un pic forţa mea şi viteza care mi-a permis să dau câte un gol.

Evident, pe 25 o să fie o sărbătoare a fotbalului românesc. Ştiţi foarte bine, nu are rost să vă mai repet ce am însemnat noi pentru fotbalul românesc. Evident că meritam un asemenea eveniment, mă refer şi la film… este un pic anul fotbalului românesc. Ne bucurăm enorm şi pentru băieţi, îi aşteptăm la Campionatul European. E un an frumos!

(Ai renunţat la ceva în această perioada?) Da, într-adevăr, am renunţat la prosecco. Sunt un bun băutor de prosecco, nu mai beau deloc. Nu mai fumez Toscanello, am eliminat un pic dulciurile. Da, fac sacrificii. Da, dar îndeosebi prosecco. Cred că o să o ţin o lună bună fără să beau un strop de prosecco. Am şi eu viciile mele”, a declarat Florin Răducioiu.