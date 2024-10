Aleix Garcia a dat cărțile despre perioada petrecută la Dinamo! Ce le-a spus spaniolilor: „Mi-am făcut bagajul rapid!” - Antena Sport

Aleix Garcia a dat cărțile despre perioada petrecută la Dinamo Aleix Garcia, în timpul unui meci la Dinamo/ Hepta Aleix Garcia a dat cărțile pe față despre perioada petrecută la Dinamo. Mijlocașul spaniol le-a povestit catalanilor ce a experimentat atunci când a evoluat la formația din Ștefan cel Mare. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Aleix Garcia a fost transferat în vară de Bayer Leverkusen. Mijlocașul a evoluat la Dinamo în toamna anului 2020, atunci când „câinii” erau patronați de Pablo Cortacero. Aleix Garcia a dat cărțile despre perioada petrecută la Dinamo Aleix Garcia a declarat că transferul în Liga 1 a fost o experiență în plus, mărturisind că ceilalți jucători spanioli din lotul lui Dinamo l-au ajutat să se acomodeze rapid. Mijlocașul a transmis însă că toată perioada petrecută în București l-a afectat pe plan psihic, însă Medilibar, care l-a transferat la Girona, l-a ajutat să treacă peste asta. „Spun mereu că am încercat să iau lucrurile pozitive din acele experiențe care poate nu au fost așa benefice la nivel fotbalistic. M-am maturizat mult mai repede, mi-am schimbat mentalitatea și asta m-a ajutat să ating cea mai bună versiune a mea. Am luat decizia de a merge în România gândindu-mă că voi continua să cresc, dar nu a fost cazul. A fost doar o experiență în plus, deși pe plan fotbalistic a fost una negativă. Reclamă

Din fericire, erau mulți spanioli în echipă și măcar viața de zi cu zi era bună. Dar de îndată ce am primit al doilea apel de la Mendilibar, pentru că mă sunase și în vară și nu s-a întâmplat, mi-am făcut bagajul rapid și am plecat în iarnă.

Din fericire, «Mendi» m-a salvat din acea situație. Eram la pământ emoțional și din acel punct mi-am schimbat mentalitatea, am lucrat cu psihologi și antrenori, apoi am revenit la Girona unde am reînceput să fiu în prim-plan”, a declarat Aleix Garcia, conform sport.es.

Ce a spus Aleix Garcia, după ce a semnat cu Bayer Leverkusen

Prima reacţie a lui Aleix Garcia, după ce a semnat cu Bayer Leverkusen! Fostul jucător de la Dinamo a dat o lovitură uriașă și a ajuns la campioana din Bundesliga, sub comanda lui Xabi Alonso.

După experiența de la Eibar, Garcia a ajuns la Girona, acolo unde cota sa de piață a „explodat”. Acum, formația din La Liga l-a vândut în schimbul sumei de 20.000.000, cea mai mare din istoria clubului. „Sunt încântat că un club ca acesta a făcut atât de mult pentru a mă semna. Acum îmi doresc foarte mult să îndeplinesc așteptările puse asupra mea și să-mi aduc contribuția pentru ca această echipă și clubul să continue să aibă succes”, a spus Aleix Garcia, citat de marca.com. În sezonul care tocmai s-a încheiat, Garcia a adunat 40 de partide în tricoul celor de la Giorna, în care a marcat de 3 ori și a oferit 6 pase decisive. În momentul de față este cotat la suma de 25 de milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

