"Am pierdut 7 ani din carieră sub comanda lui!" Mircea Lucescu, atacat dur de o vedetă pe care a antrenat-o! - Antena Sport

Mircea Lucescu a fost atacat dur de o vedetă pe care a antrenat-o! Este vorba despre fostul portar Andriy Pyatov, care și-a petrecut o mare parte a carierei la Șahtior Donețk, în Ucraina, în perioada 2007 – 2023.

Mircea Lucescu a fost antrenorul lui Șahtior în perioada mai 2004 – mai 2016, timp în care a adunat 573 de meciuri pe banca echipei din Donețk. Alături de aceasta a câștigat 8 titluri, 6 Cupe, 7 Supercupe, dar și o Cupă UEFA (actuala Europa League), în 2009.

Mircea Lucescu, atacat dur de o vedetă pe care a antrenat-o

Piatov, care între timp s-a retras din activitate, a acuzat că sub comanda lui Mircea Lucescu echipa nu avea un antrenor de portari bun.

Totodată, fostul internațional a transmis faptul că a avut meciuri bune doar datorită experienței sale. De asemenea, Pyatov l-a criticat pe Lucescu și pentru faptul că nu comunica într-un mod eficient cu jucătorii săi.

„Nu am avut un antrenor de portari. Era Marian Ioniță, dar era atât de… să fiu sincer, cred că am pierdut șapte ani din carieră sub comanda lui Lucescu.