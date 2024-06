Mircea Lucescu, după ce România a făcut un egal ruşinos cu Liechtenstein: "Trebuie schimbate stilul de joc şi tactica" - Antena Sport

Mircea Lucescu, după ce România a făcut un egal ruşinos cu Liechtenstein Mircea Lucescu / AntenaSport Mircea Lucescu a reacţionat după ce România a făcut un egal ruşinos cu Liechtenstein. Antrenorul român a făcut declaraţii la ieşirea de la stadion. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Mircea Lucescu i-a dat sfaturi lui Nicolae Stanciu după fluierul final. Mircea Lucescu, după ce România a făcut un egal ruşinos cu Liechtenstein: „Trebuie schimbate stilul de joc şi tactica” „Era vorba de pregătirea echipei. Am jucat cu o echipă care nu a trecut de mijlocul terenului. Nicio echipă nu va juca în felul asta, ei trebuie să joace doar pentru rezultat. În condițiile astea, trebuie schimbat puțin stilul de joc, puțin tactica, toate astea. E foarte greu de pătruns cu toți jucătorii care au fost. Poate ar fi trebuit mai multe combinații centrale. Am exagerat puțin cu centrările și loburile. Am văzut un jucător, pe Stanciu, care trebuie, fiind căpitanul echipei, să dozeze mai bine efortul și acoperirea spațiilor de joc. Un jucător nu poate să le facă pe toate, să bată cornere, auturi, să vină la construcție. Meciul, vedeți Gibraltar cu Scoția, toate echipele sunt bine pregătite. Toți jucătorii provin din academii, nu mai sunt amatori. Reclamă

Era clar că e un meci dificil, că e clar că s-au aparat, nu au trecut de mijlocul terenului. E un meci de antrenament, menținerea unei condiții fizice apropiat de ce se va întâmpla la EURO. În rest, nimic nu e important”, a declarat Mircea Lucescu.

Nicolae Stanciu a spus ce le-a lipsit „tricolorilor” pentru a învinge Liechtenstein! Promisiunea către fani înainte de EURO 2024!

Nicolae Stanciu a spus ce le-a lipsit „tricolorilor” pentru a învinge Liechtenstein! România – Liechtenstein s-a terminat 0-0.

Liechtenstein a obţinut o remiză istorică la ultimul test al naţionalei înainte de EURO. De partea cealaltă, „tricolorii” au avut parte de un rezultat ruşinos.

„(n.r.: Cât de dezamăgiţi sunteţi de acest joc?) Nu este rezultatul pe care l-am aşteptat, dar cred eu că am avut foarte multe ocazii de a marca. Chiar am vorbit înainte de meci despre acest lucru. Ne-a lipsit o concentrare mai mare în faţa porţii, să reuşim să marcăm. Vreau să le mulţumesc oamenilor care au venit în număr mare să ne susţină şi celor care au cântat pentru noi şi la sfârşitul meciului. Ne pare rău că nu le-am oferit un rezultat pozitiv înainte de a pleca în Germania. Ce le putem promite, ca şi până acum, este că suntem pregătiţi pentru ce va urma acolo. Mai avem încă o săptămână să lucrăm la anumite aspecte ale jocului nostru şi cred eu că vom fi bine când va începe turneul. „Poate rezultatul ăsta ne va face un mare bine” (n.r.: La sfârşitul meciului cu Bulgaria ai fost foarte nervos, spuneau colegii că te-au potolit cu greu în vestiar. Acum cum te simţi?) Sunt mult mai calm, mai liniştit. Poate rezultatul ăsta ne va face un mare bine înainte de a pleca în Germania pentru turneul final. Cu siguranţă vom avea analize şi discuţii între noi. Sper ca aceste două rezultate proaste să ne facă un bine în final şi în Germania să vă surprindem.

(n.r.: despre echipa din meciul cu Ucraina) Nu ştiu nici eu primul 11 cu Ucraina. Am lucrat. Nu vă voi dezvălui ce am pregătit pentru acest European. Am avut două meciuri cu doi oponenţi foarte diferiţi faţă de ce vom întâlni acolo.

Cert este că vom fi pregătiţi, vă promitem.

(n.r: Medical eşti bine?) Da, sunt bine, sper ca toţi colegii mei să fie bine. Sper să îi recuperăm pe toţi, avem nevoie de fiecare.

(n.r: Unde se opreşte naţionala la EURO?) O vom lua pas cu pas. Ne gândim doar la meciul cu Ucraina, nici la Belgia, nici la Slovacia, ne focusăm doar la meciul cu Ucraina, pentru că trebuie să începem cu dreptul grupa”, a declarat Nicolae Stanciu pentru AntenaSport după România – Liechtenstein 0-0.

România – Liechtenstein 0-0. Rezultat ruşinos pentru naţionala lui Edi Iordănescu

Jucând în Ghencea, cu Ianis Hagi căpitan pentru prima oară la echipa naţională, tricolorii au pus presiune pe poarta oaspeţilor încă din start. Vasile Mogoş a trimis cu capul, în minutul 6, apoi portarul Buchel a scos şutul lui Racoviţan, în minutul 14, şi George Puşcaş a dat peste poartă o lovitură de cap şase minute mai târziu. Hagi a trecut pe lângă gol în minutul 31, iar Florinel Coman a încercat şi el poarta lui Buchel, în minutele 44 şi 45+4. Însă balonul nu a intrat în plasă şi la pauză s-a intrat cu scor alb, 0-0.

În partea secundă, Ianis Hagi a şutat periculos, în minutul 55, iar după trei minute, când pe teren a intrat Nicolae Stanciu, Hagi junior a venit şi a pus banderola pe braţul celui care este căpitanul obişnuit al reprezentativei tricolore. Mihăilă a şutat puternic din careu, în minutul 82, însă Buchel a apărat. Portarul oaspeţilor a reţinut şi şutul lui Man, din minutul 85, apoi jucătorii lui Iordănescu nu au mai creat nici o ocazie clară de gol bifând al patrulea meci consecutiv fără victorie şi al doilea fără gol marcat din acest an. 0-0 ruşinos cu Liechtenstein şi este pentru prima oară în istorie când România nu învinge o echipă care face parte dintre liliputanii Europei, Liechtenstein ocupând locul 202 în clasamentul FIFA. România este a 46-a în ierarhia mondială FIFA. Pentru Edi Iordănescu şi compania urmează primul meci de la turneul final al Euro 2024, cu Ucraina, la Munchen, în ziua de luni, 17 iunie.