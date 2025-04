Andrei Prepeliță și-a găsit echipă! Destinația surprinzătoare aleasă de antrenor - Antena Sport

Petrocub nu are nevoie de un antrenor, ci de o păpușă pe care s-o poată controla. Acest lucru e inacceptabil pentru mine. În toată cariera mea, nu am permis nimănui să-mi spună cine trebuie să joace sau pe cine să schimb. Pot accepta sfaturi, dar decizia finală va fi întotdeauna a mea”, a spus Slavche Vojneski, potrivit moldfootball.com.