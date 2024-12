Cazul de viol asociat cu Kylian Mbappe a fost închis. Dosarul a fost clasat de suedezi din lipsă de probe - Antena Sport

Kylian Mbappe, în timp ce părăsea hotelul din Stockholm, 11 octombrie 2024 - Profimedia Veşti bune pentru Kylian Mbappe! Procurorul de caz a anunţat, joi, că dosarul în care era ascociat starul francez (al cărui nume nu a fost menţionat explicit) pentru acuzaţii de viol la Stockholm a fost clasat din lipsă de probe, informează Ouest France. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ În luna octombrie, Mbappe nu a fost convocat la naţionala Franţei şi a plecat pentru o scurtă perioadă în Stockholm. A fost însoţit de un grup de prieteni, iar în hotelul în care a fost cazat ar fi fost semnalat un caz de viol. Procurorii au clasat dosarul în care ar fi fost cercetat starul lui Real Madrid „Consider că dovezile nu sunt suficiente pentru a continua ancheta, care este, prin urmare, închisă. În cursul anchetei, au fost identificate o persoană suspectată în mod rezonabil de viol şi două cazuri de hărţuire sexuală, dar consider că dovezile nu sunt suficiente pentru a continua procedura şi, prin urmare, ancheta este închisă”, a declarat procurorul responsabil de caz, Marina Chirakova, într-un comunicat. Cotidianul suedez Expressen a dezvăluit în octombrie că jucătorul francez Kylian Mbappe era un „suspect rezonabil” într-o anchetă deschisă de poliţia suedeză pentru „viol şi agresiune sexuală” după ce a vizitat Stockholm. Kylian Mbappe a vorbit despre ceea ce s-a întâmplat în Stockholm După două luni de la izbucnirea scandalului, Mbappe a dezvăluit ce s-a întâmplat în ţara scandinavă. Atacantul lui Carlo Ancelotti a anunţat că a aflat despre incident abia în momentul în care a urcat în avion, cu direcţia Madrid. Reclamă

„Am fost surprins, sunt mereu surprins. Se întâmplă aceste lucruri pe care nu le prevezi niciodată că o să vină. Nu am primit nimic, nicio somație. Am citit același lucru ca toți ceilalți, guvernul suedez nu a spus nimic. Nu sunt implicat. Nu m-a deranjat, pentru că nu m-am simțit niciodată implicat. Am avut cinci zile libere și am decis să plec.

Trebuia să merg în altă parte, dar antrenorul mi-a spus să merg undeva unde să fiu mai puțin expus. Înainte să plec, mi-au făcut o fotografie plecând de la restaurant. Erau mulți oameni gata să mă întâmpine la ieșire. Când m-am urcat în avion, am primit vestea. Habar n-am cine este (n.r. denunţătorul)„, a spus Kylian Mbappe pentru francezii de la Canal+, citat de marca.com.

Mbappe trece prin cel mai greu moment al carierei, după ce a ratat două penalty-uri la rând în tricoul Realului. Starul francez asigură că nu se pune problema să fie în depresie.

„(Eşti în depresie?) Am avut momente când eram obosit, dar nu eram deprimat. Sunt oameni foarte deprimați, pe care trebuie să-i ajutăm. La un moment dat m-am simțit epuizat. Am avut dezamăgiri sportive. Este doar de dragul de a vorbi, e gratis”, a mai spus Mbappe.

