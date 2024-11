Ce vedete de la Sporting pot ajunge la Manchester United, în mandatul lui Ruben Amorim. Lista noului antrenor de pe Old Trafford - Antena Sport

După cum puteți vedea, îmi place la Sporting. E trist să îl vedem că pleacă (n.r. pe Ruben Amorim), dar îi urăm tot binele!”, a spus Gyokeres, citat de sursa menționată anterior.

Un alt jucător care ar putea ajunge pe Old Trafford, în mandatul lui Ruben Amorim, este Goncalo Inacio, fundașul cu 12 selecții la echipa națională a Portugaliei. De asemenea, și Morten Hjulmand ar fi pe „radarul” antrenorului care va ajunge în scurt timp la Manchester United, anunță englezii.

Ruben Amorim a dat cărţile pe faţă despre negocierile cu Manchester United

Tehnicianul lusitan a transmis că a refuzat mai multe oferte în vară, de la echipe care plăteau de trei ori mai mult faţă de Manchester United. Amorim o va mai antrena pe Sporting până pe 10 noiembrie, iar după pauza datorată partidelor echipelor naţionale, o va prelua pe Manchester United.

„Mi s-a spus că e acum sau niciodată. Am avut trei zile la dispiziţie să mă decid. O decizie care-mi va schimba radical viaţa. Am avut şi alte oportunităţi, preşedintele (n.r. al lui Sporting, Hugo Viana) poate confirma asta. Nu este nici prima, nici a doua oară când am fost dorit.

După Sporting, mi-am dorit Manchester United. A venit timpul să fac un pas în faţă. A fost dificil, dar trebuia să fac asta. Nu vreau să mă victimizez. Nu am vorbit înainte pentru că trebuia să se ajungă la un acord între cluburi.

A fost o echipă care mi-a spus că dacă o voi refuza, nu voi mai avea ofertă în şase luni, dar ştiam că după această perioadă voi pleca de la Sporting. Nu voiam să regret. Ştiam că va fi trist pentru fanii lui Sporting, dar merg acasă fericit pentru că ştiu că am explicat tot.

Oamenii spun că e vorba de echipă. Dar a fost o altă echipă care m-a vrut înainte şi voia să plătească de trei ori mai mult decât Manchester United.