David de Gea și-a găsit echipă, la un an de la despărțirea de Manchester United! S-a înțeles cu un club de tradiție - Antena Sport

Când am văzut oferta lor, vă dați seama că am spus din prima ‘Da’. Nu a depins doar de mine. Ei au plătit cel mai mult și așa cum am mai spus mă simt foarte bine aici și cu siguranță o să am evoluții foarte bune aici.

Și el (n.r. Neluțu Varga) a fost un factor principal pot spune. L-am simțit cu adevărat că mă dorește aici. Am vorbit cu el, mi-a spus ce planuri are cu mine. Chiar mi-a făcut plăcere”, a declarat Louis Munteanu pentru fanatik.ro.

„FCSB, în primul rând, nici nu a plătit bani pentru transfer. Au plătit bani, dar nu ca cei de la CFR Cluj. Oferta CFR-ului a fost mult mai mare. Gigi Becali mi-a dat în urmă cu ceva timp telefoane, dar nu i-am răspuns.

Sunt jucător profesionist, atât. (n.r. mesaj de la Farul, Gică Hagi?) Nu, nimic. Vorbisem înainte cu Mister. M-a întrebat ce aş vrea să fac, dar nu era încă oferta de la CFR Cluj atunci. Nu cred că m-aș fi întors la Farul. Era greu să mă întorc din nou acolo.

(n.r. Pietro Chiodi) M-a ajutat, și-a făcut treaba și îi mulțumesc pe această cale. Nu mă interesează pe mine scandalul dintre agent și Gigi Becali”, a mai declarat Louis Munteanu pentru sursa citată.