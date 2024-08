Louis Munteanu, dezvăluiri despre transferul la CFR Cluj: "FCSB nu a plătit bani"! De ce nu i-a răspuns lui Gigi Becali! - Antena Sport

Louis Munteanu a făcut dezvăluiri despre transferul la CFR Cluj! Atacantul român de 22 de ani a precizat că Neluţu Varga l-a convins să semneze cu ardelenii.

Munteanu e sigur că va da randament la CFR Cluj, aşa cum s-a întâmplat şi când a evoluat la Farul.

Louis Munteanu, dezvăluiri despre transferul la CFR Cluj: „FCSB nu a plătit bani”! De ce nu i-a răspuns lui Gigi Becali!

„Cu siguranță o să am evoluții bune așa cum am avut și în aceste sezoane. (n.r. De ce ai ajuns la CFR Cluj?) Pentru că CFR Cluj m-a dorit cel mai mult.

Când am auzit ce ofertă au făcut și cum s-au comportat cu mine toți de aici înainte să vin și cum au vorbit, am spus că aici este locul meu și voi da 100% pentru această echipă.

Când am văzut oferta lor, vă dați seama că am spus din prima ‘Da’. Nu a depins doar de mine. Ei au plătit cel mai mult și așa cum am mai spus mă simt foarte bine aici și cu siguranță o să am evoluții foarte bune aici.