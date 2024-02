"Greu de suportat atâta amărăciune!" Răzvan Lucescu, dat peste cap după înfrângerea dramatică. Replica "Împăratului" Fatih Terim - Antena Sport

Răzvan Lucescu, dat peste cap după înfrângerea dramatică suferită în Cupa Greciei

Ce a declarat antrenorul lui PAOK Răzvan Lucescu a fost dat peste cap după înfrângerea dramatică suferită de PAOK în semifinalele Cupei Greciei. Echipa românului a fost eliminată de Panathinaikos după un gol primit în minutul 120+9 şi după ce jucătorii săi au ratat patru lovituri de departajare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

A fost dramatism total în meciul Panathinaikos – PAOK, scor 2-1 (0-1 în tur). Despodov, Ozdoev, Jonny şi Samatta au ratat de la punctul cu var. Samatta chiar s-a făcut de râs şi a alunecat în momentul execuţiei penalty-ului.

Răzvan Lucescu a fost dat peste cap după înfrângerea dramatică

„În fotbal sunt şi situații de acest fel. Pe de o parte, e greu de suportat atâta amărăciune, o asemenea supărare. Pe de altă parte, am fost eliminați după o perioadă scurtă în care nu am jucat așa cum ar fi trebuit. Am dominat jocul, am câștigat în timpul regulamentar… am făcut 2-0 și când eram în zece jucători. Am arătat că suntem o echipă care poate juca un fotbal bun împotriva oricărui adversar.