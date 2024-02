Răzvan Lucescu, eliminat dramatic din semifinalele Cupei Greciei! PAOK a primit gol în 120+9 şi a ratat 4 lovituri de departajare - Antena Sport

PAOK forması giyen Samatta penaltı kaçırdı, Panathinaikos tur atladı.

PAOK rămâne în cursa pentru titlul din Grecia. Trupa lui Răzvan Lucescu a pierdut primul loc după ultima etapă, ca urmare a înfrângerii suferite în derby-ul cu Olympiakos. PAOK ocupă locul secund, la egalitate cu Panathinaikos şi la un punct distanţă de liderul AEK.

Răzvan Lucescu a fost uluit după umilinţa PAOK – Olympiacos 1-4, meci în urma căruia echipa fostului selecţioner a pierdut primul loc în Grecia în faţa celeilalte rivale, AEK Atena.

„Nu mă deranjează. Aşa e fotbalul şi meciurile sunt diferite. Fiecare are istoria lui. Avem un program foarte greu în aceste 10 zile. Nu ne-a fost frică să construim, dar nu ne-am apărat bine. Nu am făcut un pressing intens, mai ales în primele 30 de minute. Am cedat posesia adversarilor.

Ce s-a întâmplat la al doilea gol primit, nu mi-aduc aminte ultima oară când am văzut asta. Am stat cu spatele la minge şi am vorbit ceva, lăsând adversarului şansa să execute faza fixă şi să înscrie.

Olympiacos a marcat patru goluri foarte uşoare. La primele două, am arătat ca nişte începători. Singurul lucru pozitiv din acest meci este că am avut ocazii de a marca.

Nu am vorbit cu jucătorii mei după meci, de obicei vorbesc cu ei să le spun ce gândesc, dar azi nu le-am spus nimic. Voi vorbi cu ei luni despre meciurile care urmează”, a spus Lucescu, în cadrul conferinţei de presă.