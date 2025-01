Ianis Hagi a deschis scorul în derby-ul Rangers - Celtic, sub privirile tatălui său! Execuţie superbă a jucătorului naţionalei - Antena Sport

Ianis Hagi, interviu pentru Rangers TV înaintea derby-ului cu Celtic: „Avem nevoie de asta”

Ianis Hagi a oferit un interviu pentru Rangers TV înaintea derby-ului cu Celtic. Fiul lui Gică Hagi este titular în derby-ul Rangers – Celtic.

„Sperăm să începem Anul Nou cu o victorie, asta vrem şi, desigur, să avem o prestaţie bună pentru fani.

Am avut multe accidentări în ultimele săptămâni, am fost bolnavi câţiva jucători, inclusiv eu. Au fost multe schimbări în primul 11, nu am avut prea multă continuitate. Din fericire, acum, cei mai mulţi suntem apţi. Să sperăm ca cei care sunt încă accidentaţi vor reveni cât mai repede şi să începem să avem o serie de rezultate bune. Pe asta ne concentrăm acum.

E un meci complet diferit faţă de orice alt joc din campionat. O victorie ar fi foarte importantă pentru moral. Avem nevoie de ea şi să sperăm că o vom obţine, ceea ce ne-ar deschide calea unei serii bune.

Avem nevoie să începem meciul bine, având în vedere că jucăm acasă. Cei care începem, cei care vin de pe bancă, cu toţii trebuie să fim la maximum pe tot parcursul celor 90 de minute, să avem mentalitatea potrivită”, a declarat Ianis Hagi pentru Rangers TV.