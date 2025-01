"Îmi vreau banii!" Cosmin Contra, dezvăluiri șoc despre plecarea de la Damac! Mesaj dur pentru arabi: "Am văzut că nu mai rezist" - Antena Sport

Cosmin Contra a fost selecționerul echipei naționale, în perioada septembrie 2017 - noiembrie 2019 / Profimedia Cosmin Contra a oferit un interviu pentru o publicație din Arabia Saudită, în care a făcut dezvăluiri șoc despre plecarea sa de la Damac. Românul a transmis un mesaj prin care a dat de înțeles că nu există condiții excelente la toate cluburile saudite. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Fostul selecționer al echipei naționale a pregătit-o pe Damac în perioada martie 2023 – decembrie 2024. Sub comanda acestuia s-au aflat Florin Niță și Nicolae Stanciu, jucători care au ales să rămână la clubul saudit și după plecarea antrenorului român. Ce a spus Cosmin Contra despre plecarea de la Damac În cadrul acestui interviu, Cosmin Contra a transmis faptul că a luat deciza de a părăsi formația saudită din cauza problemelor financiare ale acesteia. Antrenorul român, în prezent liber de contract, a dat de înțeles faptul că staff-ul, dar și jucătorii legitimați la club, nu au fost plătiți la zi și a explicat că, în unele momente, i-a fost greu să își motiveze elevii, având în vedere aceste probleme. „Motivul principal a fost legat de bani. Încă din luna ianuarie a anului trecut, au început problemele noastre financiare la club. Cu salarii neplătite, cu prime restante. Am tot vorbit cu șefii clubului. Le-am cerut, în mod repetat, să facă ceva pentru rezolvarea acestor probleme. Din păcate, după peste 10 luni de așteptare, nu s-a întâmplat nimic. Și, în acel moment, am luat decizia de a pleca după ultimul meci din 2024. Reclamă

A fost o perioadă foarte stresantă pentru mine și, în final, am văzut că nu mai rezist. Am dat totul pentru Damac dar, când am văzut că nu mai pot lucra, am luat decizia să mă întorc acasă. N-am vrut să plec de la Damac, dar, ca să rămân, aveam nevoie de un mediu bun, ca să pot lucra. Ceea ce n-a mai fost posibil, din păcate. Mai ales că, din cauza problemelor financiare, nu mai aveam puterea de a-i motiva pe jucători”, a spus Cosmin Contra, citat de Al-Arabiya.

Cosmin Contra: „Îmi vreau banii”

Cosmin Contra a dat însă asigurări că experiența sa de la Damac a fost una bună, până la apariția acestor probleme financiare. Românul a ținut să menționeze și că ar mai fi rămas la formația din Arabia Saudită, în cazul în care probleme financiare ar fi fost rezolvate.

„Îmi vreau banii. Dar, în ciuda problemeor care m-au făcut să plec, per total, am avut o experiență bună la Damac. Am format o echipă bună și, spun încă o dată, dacă problemele financiare erau rezolvate de club și acum eram la Damac”, a mai spus românul.

