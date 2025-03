Jucătorul dorit de Mircea Lucescu face senzaţie! E cel mai bun marcator al campionatului. Raul Florucz, în formă maximă - Antena Sport

Mircea Lucescu şi-a manifestat dorinţa de a-l aduce la naţionala României pe Raul Florucz. Jucătorul în vârstă de 23 de ani e în formă maximă. A reuşit să fie, din nou, decisiv pentru echipa sa, la ultimul meci. A marcat pentru cei de la Olimpjia Ljubljana, la duelul cu Celje, scor 2-0, din etapa 23 a primei ligi slovene. A marcat un super gol pentru echipa sa şi a devenit cel mai bun marcator al campionatului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucătorul dorit la echipa naţională de către Mircea Lucescu a marcat înaintea pauzei. A mai înscris o dată şi după pauză, dar reuşita sa a fost anulată pentru ofsaid.

Raul Florucz, o nouă reuşită

Jucătorul pe care Mircea Lucescu a pus ochii, Raul Florucz e lider cu echipa sa în Slovenia. Olimpjia Ljubljana are 51 de puncte, cu 6 peste Maribor, ocupanta locului secund, care are și un meci în plus disputat. Raul Florucz nu a prins finalul meciului pe teren, după ce a fost schimbat cu Boultam. La Celje, Marco Dulca a fost rezervă neutilizată. După golul marcat cu Celje, Florucz e golgheterul campionatului, cu 11 goluri marcate. În total, Florucz are 15 goluri și 7 assist-uri în 30 de jocuri în toate competițiile, în acest sezon.

Jucătorul ar putea primi cetăţenia română până la finalul lunii martie, când sunt programate primele partide din preliminariile CM 2026. Astfel, ar putea fi convocat şi ar putea debuta la naționala României. ”Așteptăm zilele astea răspunsul din partea austriecilor. De la români, totul este ok. Dacă mâine are acord de dublă cetățenie, imediat putem rezolva cazul. Dacă e la națională… La națională îl cheamă Lucescu.

Cum să nu vrea să vină? Dacă are toate actele făcute. Are 23 de ani. Știi că pentru la vară are ofertă din Bundesliga? Nu știu de la cine. Are ofertă din Bundesliga și cei de la Olimpija au ridicat prețul, 3-4 milioane”, a declarat Mihai Stoichiță, conform fanatik.ro, în urmă cu câteva zile.