Kylian Mbappe i-a dat replica lui Neymar: "Aş avea multe de spus despre el". Ce mesaj i-a transmis brazilianului - Antena Sport

„Obişnuiam să îl numesc pe Mbappe ‘Băiatul de Aur’. Am spus că va fi unul dintre cei mai buni. L-am ajutat întotdeauna, am vorbit cu el, a venit la mine acasă şi am luat cina împreună. Am avut câţiva ani buni împreună, dar după sosirea lui Messi, el (Mbappé) a fost un pic invidios. Şi apoi au existat câteva dispute, o schimbare de comportament”, a declarat brazilianul.