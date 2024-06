Lionel Messi nu va juca în Argentina - Peru, la Copa America! Ce s-a întâmplat cu superstarul lui Inter Miami - Antena Sport

„Pe plan sportiv, mi se pare cel mai bun din istorie. După ce am văzut serialul despre el și am aflat mai multe… e uimitor. Asta m-a făcut să învăț mai multe despre ce a fost el, și e păcat că nu am putut trăi acea perioadă, să-l văd în direct. Mi-ar fi plăcut foarte mult.

Nu știu multe despre baschet și nu sunt un mare fan, dar cred că el a fost ceva diferit în toate sporturile, nu doar în baschet. Am o mare admirație, și mi s-au cerut atât de multe fotografii, de ce nu pot să am una cu el? Ar fi frumos”, a spus Lionel Messi, potrivit NBA Central.