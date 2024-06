"Cel mai bun din istorie!" Lionel Messi a numit cel mai "mare" sportiv din toate timpurile! Răspunsul care i-a uimit pe fani - Antena Sport

„Cel mai bun din istorie!”, a spus Lionel Messi, care a numit cel mai „mare” sportiv din toate timpurile! Superstarul argentinian a uimit pe toată lumea, prin răspunsul său.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Campionul mondial din 2022 este de părere că Michael Jordan este cel mai bun sportiv din istorie. Fostul jucător legendar, ajuns la 61 de ani, a scris o pagină importantă din istoria baschetului mondial.

„Cel mai bun din istorie!” Lionel Messi a numit cel mai „mare” sportiv din toate timpurile!

Totuși, chiar dacă l-a numit pe Jordan drept cel mai bun sportiv din istorie, argentinianul a recunoscut că nu este un mare fan al baschetului. De asemenea, Lionel Messi și-a uimit fanii și a declarat că și-ar dori să facă o fotografie cu legendarul baschetbalist american.

„Pe plan sportiv, mi se pare cel mai bun din istorie. După ce am văzut serialul despre el și am aflat mai multe… e uimitor. Asta m-a făcut să învăț mai multe despre ce a fost el, și e păcat că nu am putut trăi acea perioadă, să-l văd în direct. Mi-ar fi plăcut foarte mult.

Nu știu multe despre baschet și nu sunt un mare fan, dar cred că el a fost ceva diferit în toate sporturile, nu doar în baschet. Am o mare admirație, și mi s-au cerut atât de multe fotografii, de ce nu pot să am una cu el? Ar fi frumos”, a spus Lionel Messi, potrivit NBA Central.