Manuel Neuer s-a retras din naţionala Germaniei! Anunţul portarului de 38 de ani: "Nu a fost o decizie uşor de luat" - Antena Sport

Manuel Neuer s-a retras din naţionala Germaniei. Campion mondial în 2014, după un turneu final de vis, portarul lui Bayern Munchen a decis să îşi încheie cariera la nivel internaţional după 124 de meciuri disputate în tricoul Germaniei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În vârstă de 38 de ani, Manuel Neuer este al patrulea jucător care îşi anunţă retragerea de la naţionala Germaniei din ultima perioadă, după Toni Kroos, Thomas Muller şi Ilkay Gundogan.

Manuel Neuer s-a retras din naţionala Germaniei! Anunţul portarului de 38 de ani: „Nu a fost o decizie uşor de luat”

Portarul Manuel Neuer, în vârstă de 38 de ani, şi-a anunţat miercuri retragerea de la naţionala Germaniei, pentru care a jucat 124 de meciuri şi cu care a fost campion mondial în 2014, informează AFP.

„După discuţii lungi şi intense cu familia şi prietenii mei, am decis să-mi închei cariera la Nationalmannschaft. Toţi cei care mă cunosc ştiu că a fost o decizie care nu a fost uşor de luat”, a explicat Manuel Neuer, care mai are un an de contract cu Bayern Munchen, într-un videoclip de pe contul său de Instagram şi într-un comunicat de presă, notează agerpres.ro.

Neuer, fost căpitan al naţionalei, a fost titular la EURO 2024, unde Germania, gazda competiţiei, a fost eliminată în sferturi de finală de Spania.