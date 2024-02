Marius Şumudică a făcut declaraţii despre întâlnirea cu preşedintele Turciei! I-a spus condiţia pentru a deveni cetăţean turc! - Antena Sport

Reclamă

I-am zis ‘Cu mare plăcere, dar nu renunț la cetățenia română’. I-am spus și că este o mare onoare pentru mine”, a declarat Marius Șumudică despre întâlnirea cu Recep Erdogan, potrivit digisport.ro.

Întrebarea pe care i-a pus-o Erdogan lui Marius Şumudică şi răspunsul din doar 4 cuvinte al antrenorului român!

Marius Şumudică s-a întâlnit cu preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Iată întrebarea pe care i-a pus-o Erdogan lui Marius Şumudică şi răspunsul din 4 cuvinte al antrenorului român.

Erdogan l-a întrebat pe Şumudică dacă vrea să devină cetăţean turc. Cel mai probabil, preşedintele Turciei a fost informat de declaraţia lui Şumudică. „Şumi” anunţase anterior că vrea să devină cetăţean turc.

”Vrei să devii cetățean turc?”, l-a întrebat Şumudică pe Erdogan, potrivit Tekspor.

”Of course, why not? (n.r.: Desigur, de ce nu?)”, a răspuns, în engleză, Marius Şumudică.

Şumudică se simte foarte bine în Turcia. El e la al doilea mandat la Gaziantep, după ce a pregătit cu succes echipa turcă între 2019 şi 2021. Şumudică încearcă să o salveze de la retrogradare pe Gaziantep. În momentul de faţă, Gaziantep e pe locul 17 în campionatul Turciei, loc retrogradabil. Marius Şumudică, „secretul” lui Denis Drăguş pentru sezonul de vis: „Dacă-l întâlneam acum trei ani, eram în altă parte!” Marius Şumudică este „secretul” lui Denis Drăguş pentru sezonul de vis de la Gaziantep. Atacantul a dezvăluit ce relaţie are cu „Şumi”, antrenorul sub comanda căruia a „renăscut” în acest sezon. Internaţionalul român a declarat că dacă l-ar fi întâlnit pe Şumudică în urmă cu trei ani, ar fi putut să evolueze acum la o echipă mult mai bună din Europa. Denis Drăguş a fost împrumutat de Gaziantep de la Standard Liege, la începutul sezonului. Atacantul traversează o formă de vis şi a marcat 11 goluri, în cele 23 de meciuri disputate, în toate competiţiile. Denis Drăguş a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Marius Şumudică, mărturisind că antrenorul i-a oferit încredere totală la Gaziantep, fiind primul sezon din cariera sa în care a putut avea constanţă în joc. Internaţionalul român a oferit detalii despre modul de lucru al lui „Şumi”, dezvăluind că acesta are calităţile lui aparte, care nu se pot învăţa la şcolile de antrenori. Drăguş a mărturisit că Şumudică ştie cum să vorbească cu jucătorii săi, acest fapt contând enorm pentru încrederea fotbaliştilor. Denis Drăguş: „E cel mai bun sezon din carieră”

„E cel mai bun sezon din carieră și e abia trecut de jumătate. Ca cifre, e deja cel mai bun. Secretul este Șumi, care mi-a dat o încredere enormă, exact ce aveam nevoie în acest moment al carierei mele. Vorbeam cu el și îi spuneam că, dacă îl întâlneam acum trei ani, acum poate eram în altă parte. Mă bucur oricum, că niciodată nu este prea târziu. Mă bucur că l-am întâlnit și că lucrez cu el.

Are ceva ce nu poate fi învățat, ceva ce nu poate fi antrenat în școli sau la Licențe Pro. E ceva ce este doar al lui. Știe cum să discute cu jucătorul, pe ce ‘butoane’ să apese. Mă simt extraordinar și un mare merit îl are el. Am mai avut momente bune, dar niciodată nu am avut continuitate și atâta încredere din partea antrenorului.

Cred că este doar meritul lui Șumi. Campionatele Belgiei și Turciei sunt similare ca ritm, ca intensitate, ca valoare a jucătorilor. Am avut momente bune și în alte campionate, însă apoi am ieșit din echipă. Acum am primit încredere în continuare. Șumudică știe cum să vorbească, este un om senzațional”, a declarat Denis Drăguş, conform digisport.ro.

