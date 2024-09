"O victorie incredibilă împotriva arbitrilor și a VAR" Răzvan Lucescu, scos din minți în Atromitos - PAOK 1-2: "Cum e posibil?" - Antena Sport

Răzvan Lucescu, scos din minți în Atromitos - PAOK 1-2 Răzvan Lucescu, reacţie nervoasă / Profimediaimages Răzvan Lucescu a fost scos din minți în timpul meciului Atromitos – PAOK, scor 1-2, care a fost LIVE VIDEO în AntenaPLAY. Campioana Greciei a reuşit să câştige dramatic, cu un gol marcat în minutul 90. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Antrenorul lui PAOK a avut mai multe crize de nervi în repriza secundă. În minutul 69, Zivkovic a avut un gol anulat cu VAR. În schimb, gazdele au înscris în minutul 65 după un penalty controverat. În cele din urmă, Camara i-a adus lui Răzvan Lucescu victoria. Răzvan Lucescu, scos din minți în Atromitos – PAOK 1-2 Fiul lui Mircea Lucescu a răbufnit după fluierul final la adresa brigăzii de arbitri condusă de Zampalas. „Este o victorie incredibilă împotriva arbitrilor şi a VAR. Chiar nu pot să înţeleg de ce al doilea gol al nostru a fost anulat şi apoi a fost dau un fault. Cum este posibil ca un penalty să nu fie acordat, mai devreme, în Levadeiakos – AEK şi să îi fie acordat lui Otto. Cum este posibil? Ce a mai rămas de anul trecut, de la ultimul meci al sezonului, este valabil şi acum. Am câştigat împotriva arbitrilor! Nu pot să înţeleg de ce s-a fluierat din primul şi până în ultimul minut al primei reprize! Reclamă

În trei faze clare am ieşit pe contraatac şi jocul a fost oprit pentru a se întoarce faza. Cu siguranţă nu a fost un meci bun pentru noi. Am avut o deplasare, am avut probleme, nu am jucat cum ne-am dorit şi gazonul nu a fost la fel de bun, ok. Dar am luptat şi asta contează. O victorie uriaşă împotriva arbitrilor„, a răbufnit Răzvan Lucescu la conferinţa de presă, potrivit sport24.gr.

Iată golul lui PAOK care a fost anulat cu VAR.

Fazele importante din meciul Atromitos – PAOK sunt AICI.

PAOK are un început perfect de sezon, cu maximum de puncte după primele trei etape disputate. Totuşi, lider este rivala Olympiacos, care are tot punctaj maxim, dar are un golaveraj superior. Pentru PAOK urmează un nou meci tare în Superliga Greciei, care se vede în direct în AntenaPLAY. Trupa lui Răzvan Lucescu va juca, pe teren propriu, cu Panathinaikos.

