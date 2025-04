Obiectivul uriaş al lui Cosmin Olăroiu! Ce trebuie să facă dacă va prelua naţionala Emiratelor Arabe Unite - Antena Sport

Cosmin Olăroiu este aproape de a semna contractul carierei. Tehnicianul român este dorit în funcţia de selecţioner al Emiratelor Arabe Unite. Arabii îl ademenesc cu un salariu uriaş. I-ar oferi 5 milioane de euro pe an, plus bonusuri de performanţă. Trebuie să califice însă această naţională la World Cup 2026.

Cei de la Federația de Fotbal din Emiratele Arabe Unite tocmai l-au dat afară pe portughezul Paulo Bento, ca urmare a rezultatelor slabe. Vor să-l convingă pe Cosmin Olăroiu să preia naţionala.

Cosmin Olăroiu o antrenează, în prezent, pe Al-Sharjah. Îi expiră însă contractul la finalul acestui sezon şi ar putea prelua naţionala. E ademenit cu un salariu de 5.000.000 de euro pe an, conform alarabiya.net. Sursa citată spune că Oli are un obiectiv clar dacă semnează. Trebuie să ducă echipa națională la Cupa Mondială din 2026. Această naţională se află pe locul 3 în preliminarii, cu șanse la locul secund, poziție care duce direct la turneul final. Are însă garantat barajul, locurile 3-4.

”După ce s-a terminat era portugheză la echipa națională (n.r. prin demiterea lui Paulo Bento), federația a fost nevoită să se miște repede, pentru a ține situația sub control.

Din cauza timpului scurt (n.r. până la meciurile din luna iunie) și a faptului că sunt prea puțini antrenori de calitate disponibili, în mijlocul sezonului, situația cere numirea unui antrenor competent care deja activează în campionatul intern.